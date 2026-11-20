«Для нас эти награды — это высокая оценка ежедневного труда всей нашей команды и доказательство того, что мы движемся в правильном направлении — это результат слаженной работы нашей команды, партнёров и клиентов, которые доверяют нам», — отметила Наталья Назарова.

«Особенно ценно, что „Агролидер 2026“ отметил и наш вклад в будущее отрасли: подготовку молодых кадров, развитие аграрного образования и ответственный подход к делу. Это подтверждает: бизнес и образование могут работать в едином ритме», — подчеркнула представитель компании.

Два предприятия тамбовской группы компаний «Октябрьское» стали победителями национальной премии «АГРОЛИДЕР 2026». ООО «Агрофирма „Октябрьская“» получило награду за достижения в растениеводстве, а ООО «Агрохимцентр Трейд» победило в народном голосовании среди поставщиков удобрений. Церемония награждения состоялась в Краснодаре в рамках международной сельскохозяйственной выставки «ЮГАГРО».Агрофирма «Октябрьская» признана победителем экспертной премии в номинации «Зерновое и зернобобовое растениеводство» в категории «Малое предприятие». Победителя определили по результатам оценки профессионального жюри.Вторую награду получило ООО «Агрохимцентр Трейд». Компания заняла первое место по итогам народного голосования в номинации «Удобрения» среди дистрибьюторов и дилеров.Оба предприятия входят в Союз промышленников и предпринимателей Тамбовской области.Как рассказала специальному корреспонденту делового издания «Вердикт» Софье Фроловой старший менеджер по обучению и развитию персонала ГК «Октябрьское» Наталья Назарова, награды стали результатом совместной работы сотрудников предприятий и их партнёров.Помимо производственной деятельности, группа компаний занимается подготовкой молодых специалистов для аграрной отрасли. Агрофирма «Октябрьская» также претендует на победу в номинации «Агрообразование» в категории «Образование и бизнес».Предприятия группы участвуют в работе Кадрового клуба при Союзе промышленников и предпринимателей Тамбовской области, где представители бизнеса обсуждают вопросы подготовки специалистов и взаимодействия с образовательными организациями.По словам Натальи Назаровой, ГК «Октябрьское» намерена продолжать развитие образовательных инициатив и сотрудничество с партнёрами.Национальная премия «АГРОЛИДЕР» проводится для оценки достижений предприятий и специалистов российского агропромышленного комплекса. Победителей определяют в отраслевых номинациях по итогам экспертного отбора и открытого голосования.