|
Тамбовские компании стали финалистами федеральной премии «Агролидер-2026»
Сегодня, 11:28
Комментариев: 0
Версия для печати
Два предприятия Тамбовской области вошли в число финалистов Национальной аграрной премии «Агролидер-2026» — федерального отраслевого конкурса, организованного Международной школой агробизнеса и объединяющего представителей агропромышленного комплекса со всей страны.
В финальный список номинантов вошли ООО «Агрохимцентр Трейд» и ООО «Агрофирма «Октябрьская», входящая в группу компаний председателя регионального Союза промышленников и предпринимателей Максима Жалнина.
«Агрохимцентр Трейд» представлено в номинации «Дистрибьютер и дилер удобрений». «Агрофирма «Октябрьская» претендует на победу сразу в двух направлениях — «Агрообразование» и «Растениеводство».
Премия «Агролидер» предусматривает комбинированную систему отбора победителей, которая включает открытое голосование и экспертную оценку. В состав экспертного совета входят представители Минсельхоза России, Россельхознадзора, профильных комитетов Торгово-промышленной палаты РФ и отраслевых союзов.
По итогам первого сезона проекта в 2025 году в голосовании приняли участие более 50 тыс. человек, а сама премия охватила около 40 субъектов Российской Федерации.
В Союзе промышленников и предпринимателей Тамбовской области отмечают, что участие региональных предприятий в федеральных отраслевых конкурсах способствует повышению узнаваемости местного агробизнеса и расширению его профессиональных контактов.
Церемония награждения победителей в номинациях, связанных с растениеводством, запланирована на ноябрь 2026 года и пройдёт в Краснодаре.
Голосование за номинантов продолжается на официальном сайте премии «Агролидер».
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.