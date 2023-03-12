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Тамбовские отели вошли в число финалистов премии Russian Hospitality Awards 2022
Отели, расположенные в Тамбовской области стали финалистами ежегодной премии Russian Hospitality Awards 2022. Речь идет о Парке-отеле PLES (Тамбов) и «Гостиный двор» (Мичуринск). Последний отель оказался в номинации «Лучший мини-отель 2022».
«Гостиный двор» — первый дизайнерский бутик-отель в городе Мичуринск, размещенный в историческом здании постройки 1820 года. Каждый из 16 уникальных номеров объединяют в себе классический стиль и современный дизайнерский взгляд.
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Прокуратура Октябрьского района г. Тамбова провела проверку исполнения законодательства при организации питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях города.
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Отели, расположенные в Тамбовской области стали финалистами ежегодной премии Russian Hospitality Awards 2022. Речь идет о Парке-отеле PLES (Тамбов) и «Гостиный двор» (Мичуринск). Последний отель оказался в номинации «Лучший мини-отель 2022».
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На днях в филиал Ржаксинской школы №1 имени Героя Н.М. Фролова в селе Большая Ржакса поступило новое компьютерное оборудование. В 2023 году по федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» новое компьютерное оборудование появится в сорока школах региона.
По сравнению с прошлым годом в Тамбовской области с начала 2023 года заболеваемость туберкулезом выросла в 4 раза. Ещё значительнее в первом месяце года оказался рост заболеваемости гриппом – почти в 24 раза по сравнению с январем 2022 года.
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