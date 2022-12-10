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Отель Gerasimov в Мичуринске стал 3-им на всероссийском конкурсе
Мичуринским дизайнерский отель Gerasimov из Мичуринска — топ-3 в конкурсе всероссийской туристической премии Russian Traveler Awards 2022 в номинации «Городской отель». Награждение прошло в Москве.
По сообщению Правительства Тамбовской области, город с населением менее 100 тысяч человек составил конкуренцию московским гостиницам впервые.
При этом регион продолжает продвигать инициативы развития местных достопримечательностей. Над этим работает недавно созданный департамент туризма и молодёжной политики.
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Мичуринским дизайнерский отель Gerasimov из Мичуринска — топ-3 в конкурсе всероссийской туристической премии Russian Traveler Awards 2022 в номинации «Городской отель». Награждение прошло в Москве.
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