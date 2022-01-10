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В администрации области появился департамент туризма
В структуре администрации Тамбовской области впервые был создан департамент туризма и молодежной политики. Это связано с тем, что количество туристов, которые приезжают в Тамбовскую область, с каждым годом увеличивается.
По информации администрации в 2021 году маршруты заповедника «Воронинский» посетили больше тысячи человек.
Новый департамент возглавила Евгения Касатова. Девушка родилась в 1993 году в Мичуринском районе Тамбовской области. Имеет два высших образования по направлениям подготовки: «Философия» и «Юриспруденция».
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В структуре администрации Тамбовской области впервые был создан департамент туризма и молодежной политики. Это связано с тем, что количество туристов, которые приезжают в Тамбовскую область, с каждым годом увеличивается.
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