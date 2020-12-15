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» » «Гостиный двор» станет культурным центром области

«Гостиный двор» станет культурным центром области

Сегодня, 10:10
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«Гостиный двор» станет культурным центром области В ближайшее время в безвозмездное пользование «Тамбовской областной картинной галерее» будет передано здание «Гостиный двор», которое располагается по ул. Советская в городе Тамбове.

Ранее объект культурного наследия использовался в качестве торговой площадки, в настоящее время он свободен от арендных отношений. «Гостиный двор» построили в далеком 1837-ом году в классическом стиле по образу аналогичного сооружения в Санкт-Петербурге. Сегодня объект планируют использовать для выставок и культурных вечеров.
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