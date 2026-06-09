В Тамбовской области рассказали, какие компании предлагают лучшие условия для работников Комментариев: 0



По данным, озвученным на совещании под председательством заместителя главы региона Наталии Макаревич, в системе уже зарегистрированы более 34 тысяч компаний области. Самые высокие оценки получили 20 организаций, ещё свыше 4,5 тысячи предприятий находятся на продвинутом уровне.



Как рассказали представители службы занятости, данные ЭКГ-рейтинга уже используются при подборе вакансий. Соискателям рекомендуют работодателей, которые предлагают не только достойную зарплату, но и дополнительные меры поддержки сотрудников.



Отдельное внимание на совещании уделили корпоративным социальным программам. Так, на тамбовском заводе «Электроприбор» при рождении ребёнка работнику выплачивают 100 тысяч рублей. Если на предприятии работают оба родителя, общая сумма поддержки достигает 200 тысяч рублей. Кроме того, действует программа жилищной помощи.



На предприятии «Пигмент» родители получают выплаты при рождении детей, а для семей с детьми от полутора до трёх лет полностью компенсируется стоимость детского сада.



Участники совещания отметили, что в условиях дефицита кадров предприятия всё чаще конкурируют не только уровнем заработной платы, но и социальными гарантиями, отношением к семьям работников и дополнительными льготами.



Также власти продолжают работу по борьбе с теневой занятостью и низкими зарплатами. По итогам 2025 года благодаря мероприятиям по легализации трудовых отношений в бюджеты разных уровней дополнительно поступило 217 млн рублей.



Как отметила в комментарии деловому изданию «Вердикт» Наталия Макаревич, власти рассчитывают, что в будущем компании с высоким ЭКГ-рейтингом смогут получать дополнительные преимущества и меры поддержки со стороны государства. В правительстве Тамбовской области обсудили развитие ЭКГ-рейтинга — системы оценки социально ответственного бизнеса. Как сообщает деловое издание «Вердикт», власти региона планируют активнее использовать этот инструмент при работе с работодателями и соискателями.По данным, озвученным на совещании под председательством заместителя главы региона Наталии Макаревич, в системе уже зарегистрированы более 34 тысяч компаний области. Самые высокие оценки получили 20 организаций, ещё свыше 4,5 тысячи предприятий находятся на продвинутом уровне.Как рассказали представители службы занятости, данные ЭКГ-рейтинга уже используются при подборе вакансий. Соискателям рекомендуют работодателей, которые предлагают не только достойную зарплату, но и дополнительные меры поддержки сотрудников.Отдельное внимание на совещании уделили корпоративным социальным программам. Так, на тамбовском заводе «Электроприбор» при рождении ребёнка работнику выплачивают 100 тысяч рублей. Если на предприятии работают оба родителя, общая сумма поддержки достигает 200 тысяч рублей. Кроме того, действует программа жилищной помощи.На предприятии «Пигмент» родители получают выплаты при рождении детей, а для семей с детьми от полутора до трёх лет полностью компенсируется стоимость детского сада.Участники совещания отметили, что в условиях дефицита кадров предприятия всё чаще конкурируют не только уровнем заработной платы, но и социальными гарантиями, отношением к семьям работников и дополнительными льготами.Также власти продолжают работу по борьбе с теневой занятостью и низкими зарплатами. По итогам 2025 года благодаря мероприятиям по легализации трудовых отношений в бюджеты разных уровней дополнительно поступило 217 млн рублей.Как отметила в комментарии деловому изданию «Вердикт» Наталия Макаревич, власти рассчитывают, что в будущем компании с высоким ЭКГ-рейтингом смогут получать дополнительные преимущества и меры поддержки со стороны государства.



