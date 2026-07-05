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В Тамбове сохраняются проблемы с холодной водой из-за аварии на водоводе
Вчера, 19:11
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В Тамбове до сих пор не устранена проблема с холодным водоснабжением. Причиной остаётся повреждение на водоводе, идущем от водозаборного узла № 2. Об этом 6 июля на оперативном совещании у главы региона сообщил министр ТЭК и ЖКХ Тамбовской области Константин Шульгин.
По словам министра, ситуация в областном центре остаётся напряжённой. Сейчас в городе перераспределяют потоки воды от других источников, чтобы хотя бы частично стабилизировать подачу.
«Ситуация по городу Тамбову остаётся напряжённой ввиду того, что повреждение на водоводе, идущем от ВЗУ-2, до настоящего времени остаётся неустранённым. Организовано перераспределение потоков воды от других источников», — сказал Константин Шульгин.
Особенно остро последствия аварии почувствовали жители центральной части города. На фоне жары даже слабый напор превращает обычные бытовые дела — душ, стирку, приготовление еды — в отдельный квест с ведром и ожиданием у крана.
Министр также сообщил, что с 22 июня по 5 июля в сфере ТЭК и ЖКХ Тамбовской области произошло 263 учётных события. Из них 40 были связаны с холодным водоснабжением.
Ранее жители разных районов Тамбова жаловались на отсутствие воды и слабый напор. Сообщения поступали с улиц Мичуринской, Гиляровского, Карла Маркса, Колхозной, Московской, Советской, из микрорайонов Радужный, МЖК, Лада, Северный и с других адресов. Горожане писали, что вода либо не появляется совсем, либо идёт тонкой струёй и не позволяет нормально пользоваться бытовыми приборами.
2 июля городские власти уже предупреждали, что проблему не удастся решить за один день. 5 июля в «РКС-Тамбов» сообщили, что ремонтно-восстановительные работы на водоводе от ВЗУ-2 ведутся круглосуточно, а сотрудники предприятия «принимают все меры для скорейшей стабилизации водоснабжения во всех районах города».
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