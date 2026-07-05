В Тамбове сохраняются проблемы с холодной водой из-за аварии на водоводе

«Ситуация по городу Тамбову остаётся напряжённой ввиду того, что повреждение на водоводе, идущем от ВЗУ-2, до настоящего времени остаётся неустранённым. Организовано перераспределение потоков воды от других источников», — сказал Константин Шульгин.

В Тамбове до сих пор не устранена проблема с холодным водоснабжением. Причиной остаётся повреждение на водоводе, идущем от водозаборного узла № 2. Об этом 6 июля на оперативном совещании у главы региона сообщил министр ТЭК и ЖКХ Тамбовской области Константин Шульгин.По словам министра, ситуация в областном центре остаётся напряжённой. Сейчас в городе перераспределяют потоки воды от других источников, чтобы хотя бы частично стабилизировать подачу.Особенно остро последствия аварии почувствовали жители центральной части города. На фоне жары даже слабый напор превращает обычные бытовые дела — душ, стирку, приготовление еды — в отдельный квест с ведром и ожиданием у крана.Министр также сообщил, что с 22 июня по 5 июля в сфере ТЭК и ЖКХ Тамбовской области произошло 263 учётных события. Из них 40 были связаны с холодным водоснабжением.Ранее жители разных районов Тамбова жаловались на отсутствие воды и слабый напор. Сообщения поступали с улиц Мичуринской, Гиляровского, Карла Маркса, Колхозной, Московской, Советской, из микрорайонов Радужный, МЖК, Лада, Северный и с других адресов. Горожане писали, что вода либо не появляется совсем, либо идёт тонкой струёй и не позволяет нормально пользоваться бытовыми приборами.2 июля городские власти уже предупреждали, что проблему не удастся решить за один день. 5 июля в «РКС-Тамбов» сообщили, что ремонтно-восстановительные работы на водоводе от ВЗУ-2 ведутся круглосуточно, а сотрудники предприятия «принимают все меры для скорейшей стабилизации водоснабжения во всех районах города».