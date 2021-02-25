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» » В Тамбове на водоводе произошла очередная авария

В Тамбове на водоводе произошла очередная авария

Сегодня, 09:36
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В Тамбове на водоводе произошла очередная авария Сегодня в Тамбове произошло повреждение магистрального водовода, диаметром 600 мм. Из-за аварии понижено давление подачи воды в северной части города. Для оперативного устранения аварии задействованы значительные силы АО «ТКС», ведь именно этот водовод снабжает водой северную часть города, в том числе, котельные. Для поддержания их штатной работы и было принято решение о понижении давления подачи холодной воды.
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