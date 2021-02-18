|
В Тамбове произошла крупная авария на водоводе
Вчера, 15:49
Комментариев: 0
Версия для печати
Сегодня в городе Тамбове на улице Советской произошло повреждение чугунного водовода диаметром 600 мм. Это крупнейший водовод, который снабжает водой северную часть областного центра, в том числе, котельные.
В настоящее время специалистами водоканала проводятся мероприятия по подготовке к ликвидации аварии.
Источник и фото: АО «ТКС»
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.