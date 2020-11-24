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На севере Тамбова произошла авария на водоводе
Сегодня, 10:46
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Вчера в результате подвижек грунта с небольшим перерывом по времени аварии произошли на водоводе ДУ 600 сразу по двум адресам: Рылеева 63/4 и ул. Советская 212 к3. В результате чего было снижено давление в системе водоснабжения.
Аварийные работы продолжаются. К утру 26 декабря поврежденный участок трубы на ул. Советской снят.
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