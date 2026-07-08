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Тамбовское бюро МСЭ войдёт в единую федеральную структуру
Вчера, 11:30
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Тамбовское бюро медико-социальной экспертизы перестанет существовать как самостоятельное юридическое лицо. Как стало известно деловому изданию «Вердикт», его вместе с 87 аналогичными учреждениями из других регионов присоединят к новой единой федеральной структуре.
Реорганизация проводится на основании распоряжения правительства РФ от 29 июня 2026 года. Это не региональное решение, а часть общероссийской реформы системы медико-социальной экспертизы.
Сейчас бюро МСЭ в каждом регионе работает как отдельное юридическое лицо со своим ИНН, счетами и отчётностью. После реформы вместо 88 самостоятельных учреждений появится одна федеральная организация с единым руководством и уставом. Учредителем нового учреждения станет Минтруд России.
Бюро медико-социальной экспертизы — это структура, через которую проходят граждане, оформляющие инвалидность. Именно здесь устанавливают группу инвалидности, определяют степень утраты трудоспособности и составляют индивидуальную программу реабилитации. От этих решений зависят пенсии, льготы, технические средства реабилитации, санаторное лечение и другие меры поддержки.
Как писало отраслевое издание Vademecum, в список реорганизации вошли 88 учреждений, а не 89, потому что Архангельскую область и Ненецкий автономный округ обслуживает одно общее бюро. По данным «Медвестника», штатная численность объединённой структуры по всей стране составит 20,8 тыс. единиц.
Завершить реорганизацию планируется не позднее 31 марта 2027 года. Для жителей Тамбовской области ключевым вопросом остаётся то, как объединение скажется на доступности экспертизы и сроках оформления документов, от которых для многих людей напрямую зависят меры социальной поддержки.
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