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В суд ушло дело в отношении руководителя бюро МСЭ
Вчера, 10:00
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В суд поступило уголовное дело в отношении руководителя одного из бюро медико-социальной экспертизы ФКУ «ГБ МСЭ по Тамбовской области» по факту получения взятки в значительном размере.
Через посредника подозреваемая получила от двух лиц взятки в сумме 30 тысяч рублей от каждой за решение вопроса об установлении им группы инвалидности без фактических для этого оснований.
Преступная схема была выявлена и пресечена при участии сотрудников УЭБиПК регионального управления МВД.
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