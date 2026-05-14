В Тамбове на юбилейном собрании промышленников обсудили кадры, инвестиции и развитие экономики
Вчера, 16:04
В Тамбове прошло юбилейное собрание Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области. В этом году объединению исполнилось 30 лет. На встрече представители бизнеса, власти и промышленных предприятий обсудили развитие экономики региона и проблемы, с которыми сталкиваются предприятия.
В мероприятии принял участие глава Тамбовской области Евгений Первышов. Одной из главных тем стала нехватка кадров. По словам председателя Союза Максима Жалнина, предприятия испытывают дефицит специалистов, а молодёжь продолжает уезжать из региона.
Также обсуждались высокие банковские ставки, сложности с выходом местных производителей на крупные рынки и необходимость запуска новых инвестиционных проектов.
— Сегодняшнее собрание для нас — это возможность честно поговорить о том, как чувствует себя бизнес и каким должен быть Союз, чтобы быть полезным Тамбовской области, — отметил Максим Жалнин.
По его словам, организация сейчас проходит обновление и намерена активнее заниматься практическими вопросами поддержки предприятий.
Глава региона Евгений Первышов подчеркнул, что власти заинтересованы в развитии промышленности и создании новых производств.
— Увеличение бюджета должно происходить за счёт развития экономики, появления новых проектов и роста действующих предприятий, — заявил Евгений Первышов.
Отдельное внимание участники уделили подготовке кадров. В числе возможных решений назывались развитие профильных классов, сотрудничество предприятий с колледжами и вузами, а также создание современных рабочих мест с достойной зарплатой.
Фото: Элеонора Соса / «ПроТамбов»
