Тамбовский бизнес сохраняет «сдержанный оптимизм» и готов развиваться
1 апреля 2026
Тамбовские предприниматели в целом позитивно оценивают перспективы развития, несмотря на рост затрат и сложные экономические условия. Об этом рассказал председатель регионального Союза промышленников и предпринимателей Максим Жалнин по итогам съезда РСПП, прошедшего в Москве.
По его словам, бизнес сегодня сталкивается с высокой кредитной нагрузкой и снижением прибыли, однако предприниматели не планируют сворачивать деятельность.
— Я не знаю ни одного предпринимателя, который собирался бы закрывать бизнес. Люди продолжают работать и верят в своё дело. Поэтому можно говорить о сдержанном оптимизме, — отметил он.
В числе ключевых задач — развитие кадрового потенциала. В регионе уже начинают готовить будущих специалистов со школьной скамьи, чтобы молодёжь оставалась работать в Тамбовской области.
Кроме того, Союз промышленников и предпринимателей планирует расширяться. Сейчас в него входят десятки крупнейших предприятий, и в ближайшее время их число может значительно вырасти.
Также обсуждаются меры поддержки бизнеса, включая налоговые инструменты и развитие экспортных направлений.
По словам Жалнина, тамбовские предприятия заинтересованы в росте, запуске новых проектов и выходе на новые рынки, в том числе за пределами России.
