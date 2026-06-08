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В Тамбовской области планируют создать структуру Арбитражного центра при РСПП для бизнеса
Вчера, 15:16
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В Тамбовской области может появиться региональная структура Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей. О перспективах проекта рассказал советник председателя Арбитражного центра при РСПП Пётр Ильичев в интервью деловому изданию «Вердикт».
Создание такой структуры предусмотрено соглашением, которое было подписано на Петербургском международном экономическом форуме между правительством Тамбовской области и РСПП.
По словам эксперта, региональные подразделения Арбитражного центра уже работают в 43 субъектах России. Тамбовская область может стать следующим регионом, где бизнес получит дополнительный инструмент для разрешения коммерческих конфликтов.
Речь идёт о третейском разбирательстве — альтернативном способе разрешения споров между компаниями. Такой механизм позволяет предпринимателям рассматривать конфликты по договорам поставки, подряда, аренды, оказания услуг, корпоративным и инвестиционным вопросам без прохождения длительной многоступенчатой судебной процедуры.
Как отметил Пётр Ильичев, одним из главных преимуществ арбитража являются сроки рассмотрения дел. В среднем спор рассматривается за два-три месяца, тогда как судебное разбирательство с учётом апелляции и кассации может продолжаться значительно дольше. Кроме того, процедура позволяет сохранить конфиденциальность коммерческой информации и привлекать арбитров, специализирующихся на конкретной отрасли права.
В интервью также отмечается, что арбитражные решения признаются во многих странах мира в рамках Нью-Йоркской конвенции 1958 года, что делает механизм востребованным для компаний, работающих с зарубежными партнёрами.
По данным Арбитражного центра при РСПП, в 2025 году учреждение приняло к производству 419 исков на общую сумму более 20 млрд рублей. Основную часть составили споры, связанные с поставками, подрядом, арендой, займами и оказанием услуг.
Эксперты считают, что появление такой структуры может стать одним из элементов развития деловой инфраструктуры региона и дополнительной гарантией защиты интересов предпринимателей.
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