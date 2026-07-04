|
Жителям дома на Астраханской вернули более 1 млн рублей за лишние начисления
Вчера, 13:38
Комментариев: 0
Версия для печати
Жителям многоквартирного дома № 193 на улице Астраханской в Тамбове вернули более 1 млн рублей после вмешательства прокуратуры. Деньги были возвращены в результате перерасчёта платы за жилищно-коммунальные услуги.
Как сообщили в прокуратуре Тамбовской области, проверку провели по обращению местной жительницы. Надзорное ведомство установило, что с 2024 года по февраль 2026 года собственникам квартир необоснованно начисляли плату за техническое обслуживание газовых сетей и лифтового оборудования.
При этом, как отметили в прокуратуре, решение о введении таких начислений на общем собрании собственников помещений не принималось. Иначе говоря, жильцам фактически выставляли счета за услуги, на оплату которых они коллективно не соглашались.
Ранее орган жилищного контроля уже выдавал управляющей компании предписание прекратить начисление платы и провести перерасчёт. Однако, по данным прокуратуры, в течение длительного времени эти требования исполнены не были.
После обращения жителей в прокуратуру ситуацию удалось сдвинуть с места. В результате собственникам квартир произвели перерасчёт, а общая сумма возвращённых средств превысила 1 млн рублей.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.