«Прогресс Агро» построила в Тамбовской области элеватор за 1,6 млрд рублей

«Для нашей компании запуск элеватора имеет стратегическое значение. Сегодня земельный банк предприятий "Прогресс Агро" в Тамбовской области превышает 35 тысяч гектаров. Ранее мы были вынуждены пользоваться услугами сторонних элеваторов, что увеличивало логистические затраты и ограничивало возможности оперативной приёмки урожая. Собственный современный элеватор позволит существенно повысить эффективность работы растениеводческого направления, сократить сроки уборки, минимизировать потери урожая и отказаться от аренды сторонних мощностей хранения», — отметил Денис Серпицкий.

«Высокая степень автоматизации позволит нам не только повысить надежность работы предприятия, но и существенно ускорить все производственные процессы. Новый элеватор станет одним из крупнейших инфраструктурных объектов региона и войдёт в десятку крупнейших элеваторных комплексов Тамбовской области. Мы полностью готовы к приёмке нового урожая и уверены, что запуск собственного элеватора станет важным шагом в дальнейшем развитии предприятий «Прогресс Агро» в регионе», — подчеркнул Денис Серпицкий.

Группа компаний «Прогресс Агро» завершила строительство современного элеваторного комплекса в Тамбовской области.Инвестиции в проект превысили 1,6 млрд рублей. Предприятие уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию, первое зерно здесь планируют принять в августе.Для агрохолдинга это первый крупный инвестиционный проект в регионе. Сейчас на объекте завершены строительно-монтажные и пусконаладочные работы, идёт оформление оставшихся документов, необходимых для запуска производства.По словам генерального директора ГК «Прогресс Агро» Дениса Серпицкого, собственный элеватор позволит компании снизить зависимость от сторонних мощностей и эффективнее работать с урожаем.Проектная мощность единовременного хранения комплекса составляет 50 тыс. тонн зерна. В первый сезон предприятие сможет принять такой же объём продукции с учётом режима первичной загрузки и выгрузки силосов. Производительность элеватора по приёмке и отгрузке зерна достигает 2,7 тыс. тонн в сутки. В дальнейшем компания планирует поэтапно увеличить мощность комплекса до 90 тыс. тонн единовременного хранения.Элеватор оснащён современным российским оборудованием и рассчитан на полный цикл работы с зерном — от приёмки и очистки до сушки и длительного хранения. В состав комплекса входят автомобильные разгрузчики, зерноочистительное отделение с двумя высокопроизводительными сепараторами, две шахтные зерносушилки непрерывного действия, десять оперативных силосов для работы сушильного комплекса и десять силосов хранения вместимостью по 5 тыс. тонн каждый. Все ёмкости оборудованы системами аэрации и непрерывного контроля температуры зерна.На предприятии также работают лаборатория контроля качества и автомобильные весы. Управление оборудованием осуществляется из единого автоматизированного центра: оператор в режиме реального времени контролирует все технологические линии, а встроенные системы безопасности помогают выявлять внештатные ситуации и предотвращать аварийные режимы.Запуск комплекса должен повлиять и на занятость в районе. Ввод элеватора уже обеспечил создание новых рабочих мест, а по мере расширения их количество планируют довести до 50.Соглашение о сотрудничестве между «Прогресс Агро» и Тамбовской областью было подписано в июне 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме. Ход реализации проекта ранее оценивал врио губернатора региона Евгений Первышов.