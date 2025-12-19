|
Сбербанк поддержал строительство зернового элеватора под Тамбовом за 600 млн рублей
Вчера, 17:05
В Тамбовской области с рабочим визитом побывала делегация Сбербанка. Представители банка посетили группу компаний «Октябрьское», где реализуется один из крупнейших аграрных инфраструктурных проектов региона — строительство зернового элеватора в посёлке Селезнёвский.
Делегацию возглавил председатель Центрально-Чернозёмного банка Сбербанка Александр Абрамкин. В ходе визита гости осмотрели строительную площадку будущего элеватора и ознакомились с этапами реализации проекта, который реализуется при участии банка. Общий объём инвестиций оценивается примерно в 600 млн руб. Элеватор будет предназначен для приёма, хранения и отгрузки зерна с применением современных технологических решений.
На рабочем совещании стороны обсудили текущее взаимодействие и перспективы дальнейшего сотрудничества. В компании отметили, что строительство элеватора является частью более широкой программы по развитию агрологистической инфраструктуры Тамбовской области.
Ожидается, что ввод объекта в эксплуатацию позволит снизить логистические издержки, повысить сохранность зерна и улучшить управление товарными потоками. Кроме того, реализация проекта предусматривает создание новых рабочих мест. Запуск элеватора намечен на 2026 год.
Ранее сообщалось, что агрофирма также планирует строительство железнодорожного зернового хаба. Соответствующее соглашение было подписано на выставке «Золотая осень» при участии Корпорации развития Тамбовской области. Проект предусматривает грузооборот до 500 тыс. тонн зерна в год.
Фото: АО «Октябрьское»
