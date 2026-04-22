В Тамбовской области изменят правила капремонта: за лифты придётся платить внимательнее



На первый взгляд речь идёт о технических поправках, но на практике они могут повлиять на то, какие работы в домах будут оплачивать из фонда капремонта.



Главное новшество касается лифтов. Сейчас за счёт обязательных взносов можно финансировать не только их замену, но и ремонт или модернизацию. После принятия изменений в обязательном перечне останется только полная замена лифта, а также работы, которые с этим связаны — например, ремонт шахты и технических помещений.



Проще говоря, деньги из «базового» фонда будут в первую очередь направляться на установку новых лифтов. А вот ремонт или обновление старых механизмов уже не будут прямо гарантированы за счёт минимального взноса.



При этом полностью перекладывать расходы на жителей не планируется. Если собственники платят взнос выше установленного минимума, они смогут направлять дополнительные средства на любые нужные работы — в том числе на ремонт или модернизацию лифтов.



Кроме того, законопроект делит все виды работ на обязательные и дополнительные. В обязательный список входят самые базовые вещи — ремонт коммуникаций, крыши, фасада, подвалов, фундамента и замена лифтов. В дополнительный — более сложные и «дорогие» работы: утепление домов, обследования, проектирование, экспертизы и другие.



Власти подчёркивают, что принятие закона не потребует дополнительных расходов из бюджета. Однако после его утверждения придётся пересмотреть целый ряд действующих правил и программ в сфере ЖКХ.



В Тамбовской области готовят изменения в правила капитального ремонта многоквартирных домов. Соответствующий законопроект внесён в областную думу и связан с обновлением федерального законодательства.




