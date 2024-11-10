Минстрой предлагает продлить срок эксплуатации старых лифтов на пять лет Комментариев: 0



Перед продлением срока эксплуатации Ростехнадзор проведёт технические обследования лифтов. По итогам осмотров оборудование либо будет модернизировано — с заменой изношенных узлов и деталей, либо срок его эксплуатации будет продлён, если техническое состояние соответствует требованиям безопасности. Лифты, не прошедшие проверку, будут остановлены.



На данный момент в программе капитального ремонта многоквартирных домов в Тамбовской области числятся 2 455 лифтов в 754 домах. В 2023 году было заменено 87 лифтов, но срок эксплуатации уже истёк у 369, и для их обновления потребуется около 1,3 млрд рублей.



По данным министерства ТЭК и ЖКХ, лифты, чьи взносы на капремонт поступают на так называемый «котловой» счёт, заменяются своевременно. Средства на «котловом» счёте аккумулируются региональным оператором и распределяются на ремонтные работы по всем многоквартирным домам. В 2024 году в рамках этого счёта предусмотрена замена 108 лифтов в 21 доме на сумму 361 млн рублей, также добавлены 24 лифта из 7 новых многоэтажек, которые включены в программу капремонта.



Проблемным остаётся вопрос с заменой лифтов в домах, где средства формируются на специальных счетах, так как накопленных средств недостаточно для проведения ремонтных работ. Министерство строительства выступило с предложением продлить срок службы старых лифтов на пять лет. Как сообщает региональное министерство ТЭК и ЖКХ, такое решение позволит избежать остановки лифтового оборудования, которое не успели заменить в установленные сроки. Для этого планируется внести корректировки в технический регламент «Безопасность лифтов», который сейчас ограничивает срок эксплуатации до февраля 2025 года. Тем не менее, в Минстрое отмечают, что реализация проекта может быть сопряжена с трудностями.Перед продлением срока эксплуатации Ростехнадзор проведёт технические обследования лифтов. По итогам осмотров оборудование либо будет модернизировано — с заменой изношенных узлов и деталей, либо срок его эксплуатации будет продлён, если техническое состояние соответствует требованиям безопасности. Лифты, не прошедшие проверку, будут остановлены.На данный момент в программе капитального ремонта многоквартирных домов в Тамбовской области числятся 2 455 лифтов в 754 домах. В 2023 году было заменено 87 лифтов, но срок эксплуатации уже истёк у 369, и для их обновления потребуется около 1,3 млрд рублей.По данным министерства ТЭК и ЖКХ, лифты, чьи взносы на капремонт поступают на так называемый «котловой» счёт, заменяются своевременно. Средства на «котловом» счёте аккумулируются региональным оператором и распределяются на ремонтные работы по всем многоквартирным домам. В 2024 году в рамках этого счёта предусмотрена замена 108 лифтов в 21 доме на сумму 361 млн рублей, также добавлены 24 лифта из 7 новых многоэтажек, которые включены в программу капремонта.Проблемным остаётся вопрос с заменой лифтов в домах, где средства формируются на специальных счетах, так как накопленных средств недостаточно для проведения ремонтных работ.



