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В Тамбове ведется замена лифтового оборудования
В рамках программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 2021 году в Тамбове заменят лифты в многоквартирных домах. Шесть новых лифтов появятся по адресам: улица Чичерина, 36; Киквидзе, 106 и 110. Подрядчики уже приступили к работам.
В МКУ «Дирекция жилищных услуг» сообщили, что подрядчик должен завершить установку лифтов до конца сентября.
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В рамках программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 2021 году в Тамбове заменят лифты в многоквартирных домах.
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