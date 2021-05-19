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Капремонт будет проведен в 145 домах города Тамбова
Сегодня, 09:16
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В 2021 году в ходе капитального ремонта общего имущества будет отремонтировано 145 многоквартирных домов в городе Тамбове. В частности в 88 домах отремонтируют крышу на сумму около 130 миллионов рублей, в 40 отремонтируют инженерные коммуникации, в 3 заменят лифт, а на 14 обновят фасады.
На реализацию программы предусмотрено 260 миллионов рублей. Капремонт уже ведётся на пяти многоквартирных домах, например, по улице Елецкая, 23.
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