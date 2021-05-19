Капремонт будет проведен в 145 домах города Тамбова 0 В 2021 году в ходе капитального ремонта общего имущества будет отремонтировано 145 многоквартирных домов в городе Тамбове

Европейский суд встал на сторону ИА «Тамбов-информ» 0 Завершилось многолетнее судебное разбирательство в Европейском суде по правам человека по заявлению ИА «Тамбов-информ» по статье 10 Конвенции по правам человека («Свобода выражения мнения»).

Учитель из Мордовского района стал победителем регионального этапа «Учитель года России» 0 В Тамбове прошла церемония торжественного закрытия XXXI регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России». В региональном отборе приняло участие 25 учителей.

В Тамбове стартовала акция «Вода России» 0 В Пригородном лесу в районе гидроузла Цны стартовала акция «Вода России».

Горожане недовольны проектом благоустройства сквера возле детсада «Подсолнух» 0 В районе детского сада «Подсолнух» в городе Тамбове началось благоустройство общественной территории. К концу лета здесь появится сквер для прогулок и отдыха.

В Мичуринске обсудили вопрос о льготах ветеранам боевых действий 0 В Мичуринске Правление ММО ТО ООО «РСВА» обсудило вопрос о льготах ветеранам боевых действий. Решение направить в городской совет народных депутатов и Тамбовскую областную Думу основные положения выдвинутых требований участников боевых действий для дальнейшего ходатайства перед Государственной

ЗАО «Волковский спиртзавод» оказался в стадии банкротства 0 Арбитражный суд Тамбовской области по заявлению налоговой службы ввел процедуру банкротства - наблюдение в отношении ЗАО «Волковский спиртзавод».

Надвигаются дожди, грозы и шквалистый ветер 0 На днях в Тамбовской области сильно изменится погода.

В Тамбовской области активно завлекают на предварительное голосование 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин призвал жителей региона принять участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия», которое состоится через пять дней. Голосовать могут как представители партии, так и люди, не являющиеся её членами.

Школьные линейки пройдут только для 9 и 11 классов 0 В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Тамбовской области в общеобразовательных учреждениях последние звонки пройдут лишь в 9 и 11 классах 22 мая.

"КомЭк" незаконно захватил землю под Жердевкой 0 Прокуратурой Жердевского района в деятельности ООО «КомЭк» выявлен факт самовольного занятия земельного участка, расположенного вблизи полигона захоронения ТБО 1-4 класса опасности, площадью 154 тыс. кв.м. Как выяснилось в ходе проверки, общество незаконно хранило грунт, используемый на мусорном

В Тамбовской области будет высокий уровень ультрафиолетового излучения 0 МЧС предупреждает, что в ближайшие дни в Тамбовской области будет аномально жаркая погода. Среднесуточная температура превысит норму на 7 градусов и больше.

Индивидуальный инвестиционный счет не страхуется в системе вкладов 0 В первом квартале 2021 года жители Тамбовской области открыли более 2 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Общее число ИИС составляет практически 20 тысяч счетов.

Новый вице-губернатор демонстрирует физическую подготовку 0 Заместитель главы администрации Тамбовской области Александр Коробко сыграл в футбол на одном из стадионов, продемонстрировав, по мнению ИА «Онлайн Тамбов» свою отличную физическую подготовку.

Тамбовчан ждут температурные качели: от +28 до 18 градусов Цельсия 0 Жителей Тамбовской области снова ждут температурные качели, завтра температура воздуха достигнет + 30 градусов Цельсия, но уже к четвергу температура опустится до +18 градусов.

Семь улиц в Тамбове временно останутся без электричества 0 Завтра специалисты АО «ОРЭС-Тамбов» будут проводить работы на объектах электросетевого хозяйства города Тамбова, поэтому в ряде домов на семи улицах будет временно отключено электроснабжение

В Мичуринске прошёл традиционный парад юнармейских войск 0 12 мая в школе N18 им. Э.Д. Потапова в г. Мичуринске прошёл традиционный конкурс-смотр – парад юнармейских войск, посвящённый 76-летию Великой Победы.

Более 300 человек находятся в лечебных учреждениях с диагнозом пневмония 0 В Тамбовской области остается сложной ситуация с распространением коронавирусной инфекции. За сутки инфекцию выявили ещё у 35 человек, полную иммунизацию (первый и второй этап) прошли лишь 81 720 человек.

В Тамбове определен новый поставщик холодного водоснабжения и водоотведения 0 Постановлением администрации города Тамбова ООО «ККС» назначено гарантирующей организацией для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения.