Суд обязал власти Тамбова расторгнуть контракт на благоустройство Соборной площади в одностороннем порядке Комментариев: 0



Речь идёт о контракте стоимостью 59,36 млн рублей, который МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» заключило с орловским ООО «Триумф» в декабре 2024 года. Работы выполнялись в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» и должны были финансироваться за счёт средств городского бюджета.



Согласно условиям договора, подрядчику предусматривался аванс в размере 30% от стоимости работ. Уже 15 января 2025 года ООО «Триумф» получило 17,8 млн рублей, а выполнить благоустройство планировалось в период с 10 мая по 15 июля 2025 года.



Однако, как установил суд, к непосредственному исполнению контракта подрядчик так и не приступил.



При этом компания успела заключить ряд договоров субподряда с другими организациями и предпринимателями. В материалах дела упоминаются ООО «Темп», индивидуальный предприниматель Г.А. Половинкин и ООО «Мечта». С ними были заключены договоры на укладку гранитной тротуарной плитки, демонтаж и установку бортового камня, а также предоставление специализированной техники. Все договоры предусматривали стопроцентную предоплату, которая была перечислена в полном объёме.



Несмотря на отсутствие фактически выполненных работ, 28 мая 2025 года МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» и ООО «Триумф» подписали соглашение о расторжении контракта по взаимному согласию. Документ предусматривал возврат подрядчиком неосвоенного аванса.



Именно это соглашение прокуратура Тамбовской области оспорила в арбитражном суде, действуя в интересах администрации Тамбова.



Надзорное ведомство указало, что при полном неисполнении обязательств заказчик обязан был отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке в соответствии с законодательством о контрактной системе, а не прекращать договор по соглашению сторон.



Суд поддержал позицию прокуратуры.



В решении отмечается, что подобный способ расторжения фактически позволял подрядчику избежать негативных последствий, предусмотренных законом, в том числе возможного включения сведений о компании в реестр недобросовестных поставщиков.



Во время разбирательства представители МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» заявляли, что необходимость в благоустройстве территории возле памятника Святителю Питириму отпала. Однако этот довод суд отклонил, напомнив, что муниципальные контракты заключаются в рамках утверждённых планов-графиков закупок и обеспечиваются бюджетными обязательствами.



ООО «Триумф», в свою очередь, объясняло отказ от исполнения договора экономическими причинами. По словам представителей компании, из-за роста стоимости материалов реализация проекта стала нерентабельной.



Арбитраж не принял и этот аргумент. В решении указано, что профессиональный участник строительного рынка должен заранее оценивать стоимость работ и собственные возможности по исполнению обязательств. Рост цен на строительные материалы суд назвал прогнозируемым и очевидным обстоятельством.



Кроме того, в судебном акте отмечается, что руководитель МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» ранее уже привлекалась к административной ответственности по делу, связанному с нарушением законодательства о контрактной системе. Тогда мировым судьёй ей было назначено предупреждение.



В итоге требования прокуратуры удовлетворены в полном объёме. Соглашение о расторжении контракта от 28 мая 2025 года признано недействительным, а МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» обязано расторгнуть договор с ООО «Триумф» в одностороннем порядке. Арбитражный суд Тамбовской области признал недействительным соглашение о расторжении муниципального контракта на благоустройство территории возле памятника Святителю Питириму на Соборной площади в Тамбове. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт», ознакомившееся с материалами дела.Речь идёт о контракте стоимостью 59,36 млн рублей, который МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» заключило с орловским ООО «Триумф» в декабре 2024 года. Работы выполнялись в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» и должны были финансироваться за счёт средств городского бюджета.Согласно условиям договора, подрядчику предусматривался аванс в размере 30% от стоимости работ. Уже 15 января 2025 года ООО «Триумф» получило 17,8 млн рублей, а выполнить благоустройство планировалось в период с 10 мая по 15 июля 2025 года.Однако, как установил суд, к непосредственному исполнению контракта подрядчик так и не приступил.При этом компания успела заключить ряд договоров субподряда с другими организациями и предпринимателями. В материалах дела упоминаются ООО «Темп», индивидуальный предприниматель Г.А. Половинкин и ООО «Мечта». С ними были заключены договоры на укладку гранитной тротуарной плитки, демонтаж и установку бортового камня, а также предоставление специализированной техники. Все договоры предусматривали стопроцентную предоплату, которая была перечислена в полном объёме.Несмотря на отсутствие фактически выполненных работ, 28 мая 2025 года МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» и ООО «Триумф» подписали соглашение о расторжении контракта по взаимному согласию. Документ предусматривал возврат подрядчиком неосвоенного аванса.Именно это соглашение прокуратура Тамбовской области оспорила в арбитражном суде, действуя в интересах администрации Тамбова.Надзорное ведомство указало, что при полном неисполнении обязательств заказчик обязан был отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке в соответствии с законодательством о контрактной системе, а не прекращать договор по соглашению сторон.Суд поддержал позицию прокуратуры.В решении отмечается, что подобный способ расторжения фактически позволял подрядчику избежать негативных последствий, предусмотренных законом, в том числе возможного включения сведений о компании в реестр недобросовестных поставщиков.Во время разбирательства представители МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» заявляли, что необходимость в благоустройстве территории возле памятника Святителю Питириму отпала. Однако этот довод суд отклонил, напомнив, что муниципальные контракты заключаются в рамках утверждённых планов-графиков закупок и обеспечиваются бюджетными обязательствами.ООО «Триумф», в свою очередь, объясняло отказ от исполнения договора экономическими причинами. По словам представителей компании, из-за роста стоимости материалов реализация проекта стала нерентабельной.Арбитраж не принял и этот аргумент. В решении указано, что профессиональный участник строительного рынка должен заранее оценивать стоимость работ и собственные возможности по исполнению обязательств. Рост цен на строительные материалы суд назвал прогнозируемым и очевидным обстоятельством.Кроме того, в судебном акте отмечается, что руководитель МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» ранее уже привлекалась к административной ответственности по делу, связанному с нарушением законодательства о контрактной системе. Тогда мировым судьёй ей было назначено предупреждение.В итоге требования прокуратуры удовлетворены в полном объёме. Соглашение о расторжении контракта от 28 мая 2025 года признано недействительным, а МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» обязано расторгнуть договор с ООО «Триумф» в одностороннем порядке.



