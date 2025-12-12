|
Суд взыскал с подрядчика свыше 2,2 млн рублей за срыв благоустройства сквера «Гармония» в Тамбове
Вчера, 18:00
Арбитражный суд Тамбовской области взыскал свыше 2,2 млн рублей с подмосковного ООО «СтройДомСервис» в пользу муниципального учреждения «Дирекция благоустройства и озеленения» города Тамбова. Спор был связан с исполнением муниципального контракта на благоустройство сквера «Гармония», который расположен на пересечении улиц Советской и Лермонтовской.
Муниципальный контракт заключили в сентябре 2024 года. Подрядчик должен был выполнить работы до 15 ноября того же года. Стоимость договора составляла около 29,2 млн рублей. В рамках контракта подрядной организации перечислили аванс в размере 14,3 млн рублей. Дополнительно заказчик располагал банковской гарантией почти на 4 млн рублей.
К установленному сроку работы по благоустройству сквера завершены не были. После этого «Дирекция благоустройства и озеленения» отказалась от исполнения контракта в одностороннем порядке и потребовала вернуть аванс. Часть суммы компенсировал банк по выданной гарантии.
По материалам суда, оставшиеся 9,84 млн рублей подрядчик не вернул и продолжал распоряжаться этими средствами. Это и стало основанием для обращения в арбитраж с исковыми требованиями о взыскании денег. Суд частично удовлетворил требования заказчика и принял решение о взыскании с ООО «СтройДомСервис» более 2,2 млн рублей.
