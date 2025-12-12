Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Мичуринские ветераны приняли участие в шествии добровольческих движений

В Новоникольском открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Алексею Жукову

Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского округа

Реабилитационные центры СФР к услугам участников СВО

Ветераны Мичуринска доставили гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый обрастает противоречиями: чиновники заявили, что «замора не было»

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

» » Суд взыскал с подрядчика свыше 2,2 млн рублей за срыв благоустройства сквера «Гармония» в Тамбове

Суд взыскал с подрядчика свыше 2,2 млн рублей за срыв благоустройства сквера «Гармония» в Тамбове

Вчера, 18:00
Арбитражный суд Тамбовской области взыскал свыше 2,2 млн рублей с подмосковного ООО «СтройДомСервис» в пользу муниципального учреждения «Дирекция благоустройства и озеленения» города Тамбова. Спор был связан с исполнением муниципального контракта на благоустройство сквера «Гармония», который расположен на пересечении улиц Советской и Лермонтовской.

Муниципальный контракт заключили в сентябре 2024 года. Подрядчик должен был выполнить работы до 15 ноября того же года. Стоимость договора составляла около 29,2 млн рублей. В рамках контракта подрядной организации перечислили аванс в размере 14,3 млн рублей. Дополнительно заказчик располагал банковской гарантией почти на 4 млн рублей.

К установленному сроку работы по благоустройству сквера завершены не были. После этого «Дирекция благоустройства и озеленения» отказалась от исполнения контракта в одностороннем порядке и потребовала вернуть аванс. Часть суммы компенсировал банк по выданной гарантии.

По материалам суда, оставшиеся 9,84 млн рублей подрядчик не вернул и продолжал распоряжаться этими средствами. Это и стало основанием для обращения в арбитраж с исковыми требованиями о взыскании денег. Суд частично удовлетворил требования заказчика и принял решение о взыскании с ООО «СтройДомСервис» более 2,2 млн рублей.
Льготникам Тамбовской области дополнительно направят более 23 миллионов рублей на оплату коммуналки

12 декабря 2025
0

Мичуринские ветераны приняли участие в шествии добровольческих движений

12 декабря 2025
0
10 декабря представители Мичуринского местного отделения Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Сергей Пальчик и Ирина Жистина приняли участие в праздничном шествии добровольческих движений. Мероприятие объединило волонтёров из Мичуринска, а также Мичуринского,

Канализационные стоки заливают двор и детскую площадку в Крутых Выселках

11 декабря 2025
0

С Джамала Шамояна взыскали более 233 млн рублей по долгам «Центржилстроя»

11 декабря 2025
0

Въездные стелы в Тамбовской области могут превратиться в современные инсталляции

10 декабря 2025
0
Во время прямой линии с губернатором Евгением Первышовым жительница региона предложила обновить существующие въездные стелы и превратить их в современные инсталляции с названием и датой основания населённых пунктов. Глава региона поддержал инициативу, отметив, что идея логично вписывается в работу

Тамбовская область готовит заявку на создание особой экономической зоны: подать её планируют в первой половине года

10 декабря 2025
0
Заявка на создание особой экономической зоны (ОЭЗ) в Тамбовской области будет направлена в Минэкономразвития России в первой половине следующего года. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов во время прямой линии. По словам главы региона, подготовка идёт уже сейчас, поскольку процедура

СКР расследует дело о превышении полномочий при капитальном ремонте школьного филиала в Бондарском округе

10 декабря 2025
0
Следственное управление Следственного комитета России по Тамбовской области возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий при реализации государственного контракта на капитальный ремонт здания филиала школы в селе Верхнее Нащекино Бондарского округа. Речь идёт о признаках

Владимир Путин подписал указ о праздновании 250-летия образования Тамбовского наместничества

10 декабря 2025
0
Владимир Путин утвердил указ «О праздновании 250-летия образования Тамбовского наместничества». Документ опубликован на сайте Кремля и уже вступил в силу. В частности, органам власти всех уровней рекомендовано принять участие в подготовке и проведении юбилейных мероприятий. Как сообщает деловое

Понтонную переправу в районе ТЭЦ разберут на зиму и установят снова весной

9 декабря 2025
0
На планёрке в администрации Тамбова 8 декабря обсудили будущее понтонной переправы в Липунцах, которая этим летом обеспечивала доступ к дачным массивам в районе ТЭЦ. Генеральный директор Дирекции городского хозяйства Артём Очнев сообщил, что конструкцию решено демонтировать на зимний период. По

Суд разрешил сохранить реконструированный флигель Александринского института в Тамбове

9 декабря 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области поставил точку в долгом споре вокруг здания на улице Советской, 93 — исторического флигеля Александринского института благородных девиц, где сегодня располагается Тамбовский колледж искусств. Суд разрешил сохранить его в реконструированном виде и фактически

Тамбовская область закупит 50 новых машин «скорой помощи». Контракт выиграла компания «Луидор»

9 декабря 2025
0
Тендер на поставку 50 автомобилей «скорой помощи» класса «В» для областной станции скорой медицинской помощи выиграло нижегородское ООО «Луидор». Стоимость контракта составила 323,1 млн рублей — на 1,6 млн меньше начальной цены. Машины должны поступить в регион в течение 45 дней после заключения

Тамбовский фильм «Монтана» претендует на премию «Золотой орёл»

9 декабря 2025
0
Художественный фильм тамбовского режиссёра Андрея Яцевича «Монтана» (16+) включён в лонг-лист главной национальной кинопремии страны — «Золотой орёл». Картина заявлена в номинации «Лучший короткометражный фильм России» и поборется за звание одной из трёх работ, которые войдут в финальный шорт-лист.

Власти утвердили новую инвестпрограмму «РКС-Тамбов» до 2036 года: ключевые проекты снова переносятся

8 декабря 2025
0
В Тамбовской области утверждена обновлённая инвестиционная программа «РКС-Тамбов» по развитию системы водоотведения города. Приказ подписало региональное министерство ТЭК и ЖКХ. Как пишет деловое издание «Вердикт», новая программа действует до 2036 года и пришла на смену прежней, рассчитанной лишь

В Тамбовской области завершили ремонт моста через Пичаевку — движение откроют в ближайшие дни

8 декабря 2025
0
На оперативном совещании в Правительстве Тамбовской области сегодня сообщили о завершении ремонта моста через Пичаевку — важного объекта, по которому проходят маршруты ко всем социальным учреждениям Пичаево. Глава региона Евгений Первышов уточнил у своего заместителя Владислава Ставицкого,

В Тамбовской области пресекли крупнейший канал поставки нелегальных электронных сигарет

8 декабря 2025
0
Полиция Тамбовской области выявила и пресекла крупный канал ввоза в регион немаркированных электронных сигарет, которые доставлялись из Москвы под видом бытовой техники. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, стоимость изъятой продукции превысила 126,5 млн рублей. Во время

В Тамбове заведующую аптечным пунктом уволили за утрату доверия после дела о взятке

8 декабря 2025
0
Прокуратура Октябрьского района Тамбова выявила коррупционную схему в одном из городских медицинских учреждений. Проверка показала, что заведующая аптечным пунктом, которая одновременно возглавляла комиссию по закупкам, ещё в 2021 году получила взятку — 117,5 тысячи рублей. По данным надзорного

В Рассказове на суд отправили дело о жестоком нападении на продавцов магазина: в погроме участвовали двое мужчин

7 декабря 2025
0
В Рассказово завершено расследование дела о резонансном мартовском нападении на продавцов и их родственников возле продуктового магазина. Межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы в суд. По версии следствия, вечером в марте 2024 года двое местных жителей,

Прокуратура помогла 64-летней тамбовчанке вернуть деньги, переведённые мошенникам

7 декабря 2025
0
Прокуратура Советского района Тамбова добилась в суде взыскания денежных средств, которые 64-летняя жительница города потеряла после телефонного мошенничества. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. Инцидент произошёл в ноябре 2024 года. Неизвестный позвонил женщине и под видом «выгодного

В Тамбовской области к «Пушкинской карте» присоединились частные кинотеатры и Державинский университет

6 декабря 2025
0
Министр культуры Тамбовской области Юрий Голубев сообщил, что регион продолжает расширять участие учреждений в программе «Пушкинская карта». Недавно к ней присоединились четыре частных кинотеатра, а также Державинский университет. Таким образом, в проекте теперь участвуют все областные и

Юный тамбовчанин получил награду Следственного комитета за спасение девушки

6 декабря 2025
0
В Следственном комитете Российской Федерации состоялась торжественная церемония, посвящённая Дню Героев Отечества, который отмечается 9 декабря. На ней чествовали детей и подростков со всей страны, проявивших смелость и самоотверженность. Среди награждённых оказался и 16-летний житель Тамбовской
