Минэкологии требует с подрядчика ООО «СТИНЭК» 27,5 млн рублей за «аренду» собственного моста

Пустая бочка Диогена имеет также свой вест в истории человеческой.
Козьма Прутков
Вчера, 18:06
Минэкологии требует с подрядчика ООО «СТИНЭК» 27,5 млн рублей за «аренду» собственного мостаМинистерство экологии Тамбовской области подало в суд на компанию «СТИНЭК», требуя вернуть 27,5 млн рублей. Иск уже принят к производству Арбитражным судом, первое заседание пока не назначено.

Как выяснило деловое издание «Вердикт», спор возник из-за работ по расчистке реки Цна. По версии министерства, подрядчик включил в расходы аренду понтонного моста, хотя фактически использовал собственный.

В ведомстве уточнили, что из общей суммы иска более 20 млн рублей — это, по их мнению, неправомерно использованные бюджетные средства, а ещё 7,2 млн рублей — проценты за пользование этими деньгами за несколько лет.

Сам понтонный мост, о котором идёт речь, использовался при расчистке реки как временная переправа или площадка для техники. Контракт на эти работы был крупным — только первый этап обошёлся более чем в 350 млн рублей и выполнялся с 2023 по 2025 год.

Основанием для обращения в суд стали проверки Федерального казначейства, в ходе которых и выявили спорные расходы.

В министерстве при этом подчеркнули: сам судебный процесс не повлияет на экологические работы в регионе.

Теперь точку в истории поставит суд — ему предстоит выяснить, действительно ли подрядчик необоснованно получил бюджетные деньги или же расходы были правомерными.

Фото: правительство Тамбовской области
В Мичуринске ветеран-лётчик Виктор Воротников провёл «Урок мужества» для школьников

Вчера, 17:30
В Мичуринске продолжается серия встреч школьников с ветеранами боевых действий. Очередной «Урок мужества» прошёл в музее «Боевой Славы», где с учащимися 7 класса Новоникольской школы пообщался ветеран войны в Афганистане, лётчик, подполковник, кавалер ордена Красной Звезды Виктор Воротников.

В Мичуринске ветеран боевых действий Сергей Пальчик провёл «Урок мужества» для школьников

Вчера, 16:30
В Мичуринске продолжается работа по военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Очередная встреча прошла в музее «Боевой Славы», где с учащимися 8 класса школы № 17 пообщался ветеран боевых действий в Чечне, кавалер ордена Мужества Сергей Пальчик. Мероприятие организовано при участии Мичуринского

В Тамбове мужчина выбросил старое кресло мимо контейнера — его зафиксировали камеры

Вчера, 11:25
В Тамбове камеры видеонаблюдения зафиксировали очередной случай неправильного обращения с отходами. Об этом сообщили в АО «Тамбовская сетевая компания». На записи видно, как к контейнерной площадке подъезжает белый микроавтобус. Из него выходит мужчина, достаёт старое кресло и ставит его прямо

Тамбовский боксёр Илья Попов получил государственную награду в Кремле

23 апреля 2026
В Екатерининском зале Кремля состоялась торжественная церемония вручения государственных наград победителям мировых первенств по боксу и представителям Федерации бокса России. Награды спортсменам вручил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил вклад спортсменов в развитие

В Тамбовской области просроченная задолженность по зарплате превысила 16 млн рублей

23 апреля 2026
В Тамбовской области по состоянию на 31 марта 2026 года зафиксирована просроченная задолженность по заработной плате в размере 16,4 млн рублей. Такие данные приводит Тамбовстат, их проанализировало деловое издание «Вердикт». Речь идёт о задолженности в крупных и средних организациях — без учёта

В облдуме поспорили о будущем тамбовского аэропорта: обсуждение дошло до эмоций

23 апреля 2026
В Тамбовской областной Думе разгорелась острая дискуссия о будущем аэропорта «Тамбов». Вопрос обсуждался на заседании профильного комитета по промышленности, строительству, транспорту и предпринимательству. Как сообщает «Вердикт», корреспондент которого присутствовал на заседании, обсуждение

В Тамбовской области изменят правила капремонта: за лифты придётся платить внимательнее

23 апреля 2026
В Тамбовской области готовят изменения в правила капитального ремонта многоквартирных домов. Соответствующий законопроект внесён в областную думу и связан с обновлением федерального законодательства. На первый взгляд речь идёт о технических поправках, но на практике они могут повлиять на то, какие

ФАС приостановила конкурс на 794 млн рублей по ремонту дорог в Тамбовской области

22 апреля 2026
Тамбовское управление Федеральной антимонопольной службы приостановило проведение крупного конкурса на модернизацию постов весогабаритного контроля и ремонт региональных дорог. Начальная стоимость контракта составляет 793,9 млн рублей. Закупку проводит учреждение «Тамбовавтодор». В рамках проекта

Налоговая инициировала банкротство швейной фабрики в Мичуринске

22 апреля 2026
Межрайонная ИФНС №20 по Саратовской области направила в Арбитражный суд Тамбовской области заявление о признании банкротом ООО «Швейная фабрика Феникс», расположенного в Мичуринске. Как сообщает издание «Вердикт», сумма требований налогового органа в материалах суда не раскрывается. Однако, по

Жители дома в Тамбове остались без тепла после закрытия хлебозавода

22 апреля 2026
В Тамбове остановка «Тамбовского хлебозавода» привела к коммунальной проблеме для жителей многоквартирного дома, сообщает «Вердикт». Без горячей воды и отопления оказался пятиэтажный дом № 131А на улице Лермонтовской, где проживают жильцы 54 квартир. Ситуация была рассмотрена на заседании

Иск на 36 млн рублей к Тамбовскому пороховому заводу рассмотрят в закрытом режиме

22 апреля 2026
Арбитражный суд Тамбовской области назначил судебное разбирательство по иску московского ООО «Феникс» к федеральному казённому предприятию «Тамбовский пороховой завод». Заседание состоится 25 мая и пройдёт в закрытом режиме. Сумма требований составляет 36,1 млн рублей. Как следует из материалов

Суд обязал подрядчика устранить дефекты дорог в микрорайоне Майский

21 апреля 2026
Прокуратура Октябрьского района Тамбова через суд добилась исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту на строительство инженерной инфраструктуры в микрорайоне Майский. Как установлено в ходе прокурорской проверки, на ряде участков выявлены дефекты дорожного покрытия. Так, на

Тамбовская область делает ставку на туризм, но не на «Атмановские кулачки»

21 апреля 2026
Власти Тамбовской области намерены усилить развитие туристической отрасли и закрепить рост интереса к региону. Эти планы обсуждались на совещании у губернатора с участием исполняющего обязанности министра туризма Станислава Дзасохова. По его словам, 2025 год стал для отрасли успешным: регион

Тамбовский ресторатор рассказал о ценах, кадровом голоде и «вымирании» ночной индустрии

21 апреля 2026
Директор одного из успешных ресторанов Тамбова Кирилл Алёхин в интервью деловому изданию «Вердикт» рассказал о трансформации ресторанного рынка, проблемах отрасли и изменившихся запросах посетителей. Кириллу Алёхину 35 лет, в сфере общепита он работает почти два десятилетия. Карьеру начинал

Столичные дизайнеры вместо местных: обновление «Октябрьского» в Селезнях вызывает вопросы

21 апреля 2026
К проекту обновления производственной площадки АО «Октябрьское» в селе Селезни привлекли студентов Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова. Речь идёт о комплексном переосмыслении территории предприятия, где сосредоточены агрохимическое направление,

В Тамбовской области стартует туристический сезон: регион готовит более 100 событий

20 апреля 2026
В Тамбовской области начинается новый туристический сезон. О планах по развитию отрасли и подготовке летней программы рассказал на совещании у главы региона исполняющий обязанности министра туризма Станислав Дзасохов. По его словам, за прошлый год региону удалось существенно нарастить

Суд в Тамбове приостановил рассмотрение спора за акции АО «Тамак»

20 апреля 2026
Арбитражный суд Тамбовской области оставил без движения иск иностранной компании TAMAK Holding AG к немецкой Erste AMSC Unternehmensbeteiligungs GmbH, в котором речь идёт о переходе прав на акции тамбовского предприятия АО «Тамак». Об этом сообщает издание «Вердикт». Как следует из материалов

Турпоток в Тамбовскую область превысил 1,5 млн человек: в регионе обновят пляжи и создадут кемпинги

20 апреля 2026
В 2025 году Тамбовскую область посетили более 1,5 млн туристов. Это на 10% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра туризма региона Станислав Дзасохов на еженедельной планёрке в правительстве области 20 апреля. По его словам, оценка основана на аналитике

Дело о хищении средств при благоустройстве сквера в Мичуринске направлено в суд

20 апреля 2026
Прокуратура города Мичуринска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве при благоустройстве сквера на пересечении улиц Герасимова и Филиппова. Материалы направлены в Мичуринский городской суд для рассмотрения по существу. Фигурантами дела стали двое жителей Липецкой

Служба занятости в Тамбовской области отмечает 35-летие

19 апреля 2026
19 апреля исполняется 35 лет со дня принятия закона о занятости населения и создания государственной службы занятости. В этот же период начали работать первые центры занятости, в том числе в Тамбовской области. За это время служба заметно изменилась: от базовой системы помощи безработным она
