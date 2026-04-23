Минэкологии требует с подрядчика ООО «СТИНЭК» 27,5 млн рублей за «аренду» собственного моста
Вчера, 18:06
Министерство экологии Тамбовской области подало в суд на компанию «СТИНЭК», требуя вернуть 27,5 млн рублей. Иск уже принят к производству Арбитражным судом, первое заседание пока не назначено.
Как выяснило деловое издание «Вердикт», спор возник из-за работ по расчистке реки Цна. По версии министерства, подрядчик включил в расходы аренду понтонного моста, хотя фактически использовал собственный.
В ведомстве уточнили, что из общей суммы иска более 20 млн рублей — это, по их мнению, неправомерно использованные бюджетные средства, а ещё 7,2 млн рублей — проценты за пользование этими деньгами за несколько лет.
Сам понтонный мост, о котором идёт речь, использовался при расчистке реки как временная переправа или площадка для техники. Контракт на эти работы был крупным — только первый этап обошёлся более чем в 350 млн рублей и выполнялся с 2023 по 2025 год.
Основанием для обращения в суд стали проверки Федерального казначейства, в ходе которых и выявили спорные расходы.
В министерстве при этом подчеркнули: сам судебный процесс не повлияет на экологические работы в регионе.
Теперь точку в истории поставит суд — ему предстоит выяснить, действительно ли подрядчик необоснованно получил бюджетные деньги или же расходы были правомерными.
Фото: правительство Тамбовской области
