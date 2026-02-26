|
В Стаевской школе прошла программа памяти выпускников — героев разных поколений
В МБОУ Стаевская СОШ состоялась военно-патриотическая программа «Героями ставшие…», посвящённая выпускникам школы — участникам Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане, Чечне и специальной военной операции.
В мероприятии приняли участие члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций» Виталий Похорский, Александр Маркелов и Ирина Жистина.
Школьникам рассказали о Герое Советского Союза Андрее Алексеевиче Панихидникове, награждённом орденами Ленина, Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, проявившем мужество в боях за освобождение Польши. Вспомнили и подвиг Юрия Алексеевича Беляева, который в Чечне прикрыл собой товарищей во время нападения боевиков и был посмертно награждён орденом Мужества.
Особые слова прозвучали в память о пяти выпускниках школы, погибших при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции. Участники мероприятия почтили их минутой молчания.
Виталий Похорский поделился со школьниками воспоминаниями о службе в Афганистане, рассказал о тяжёлых боях, за один из которых был награждён орденом Красной Звезды. Александр Маркелов исполнил песни собственного сочинения, посвящённые военной теме. Программу подготовила и провела Ирина Жистина.
Мероприятие прошло при поддержке регионального отделения Академии военных наук Тамбовской области. Председатель организации Владимир Титаренко отметил, что подобные встречи имеют большое значение для формирования гражданской позиции молодёжи.
— Когда школьники узнают историю своей страны через судьбы конкретных людей — выпускников своей школы, своих земляков, — это формирует живую связь поколений. Наша задача — сохранить эту память и передать её дальше, — подчеркнул Владимир Титаренко.
Организаторы выразили надежду, что такие встречи станут в школе доброй традицией и будут способствовать укреплению патриотических ценностей среди подрастающего поколения.
