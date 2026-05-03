В Тамбове ресторан «Репутация» могут признать банкротом 0 Арбитражный суд Тамбовской области начал рассматривать заявление о банкротстве ООО «Репутация», которое управляет одноимённым рестораном в центре Тамбова, сообщает издание «Вердикт». С заявлением в суд обратилась бывшая совладелица компании Евгения Гришина. Заседание, на котором проверят

В Котовске вынесли приговор по делу о хищении денег при благоустройстве парка 0 В Тамбовской области суд вынес приговор по делу о хищении более 3,6 млн рублей при благоустройстве парка в Котовске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Двое жителей области признаны виновными в мошенничестве. Им назначили условные сроки — три и четыре года лишения свободы. Кроме того,

Тамбовская компания «Металл Сервис» через суд пытается защитить репутацию 0 В Тамбове арбитражный суд начал рассматривать дело по заявлению компании «Металл Сервис», которая пытается опровергнуть распространяемую в интернете информацию о своей деятельности. Компания считает опубликованные сведения недостоверными и просит суд не только признать их ложными, но и запретить

В Моршанске поезд насмерть сбил 12-летнего мальчика 0 В Моршанске произошла трагедия на железной дороге — вечером 4 мая поезд сбил 12-летнего мальчика. Подросток погиб на месте. По данным следствия, мальчик пересекал пути на мотоцикле в месте, предназначенном только для пешеходов. В этот момент его сбил рабочий поезд, следовавший по маршруту Пачелма

В Тамбове планируют построить очистные сооружения почти за 1 млрд рублей 0 В Тамбове объявили тендер на строительство новых очистных сооружений в микрорайоне Телецентр. Стоимость проекта составляет 902,7 млн рублей, средства выделены из федерального бюджета. Подрядчика выберут по итогам электронного аукциона: заявки принимаются до 20 мая, победителя определят 25 мая.

Школьников Тамбовской области научат защищаться от телефонных мошенников 0 С 4 мая стартовал новый сезон проекта «Цифровой ликбез», посвящённый защите от телефонного мошенничества. В рамках программы школьникам расскажут, как распознавать злоумышленников и правильно реагировать на подозрительные звонки. Проект реализуется при поддержке федеральных ведомств и направлен на

Власти Тамбовской области планируют отремонтировать более 160 км дорог в 2026 году 0 В Тамбовской области в 2026 году планируют отремонтировать более 160 километров дорог. Об этом стало известно на оперативном совещании у главы региона Евгения Первышова. Как сообщил и.о. министра автомобильных дорог и транспорта Альберт Чурилов, работы затронут 93 участка дорог общей

Прокуратура требует взыскать с московской компании более 6 млрд рублей в пользу порохового завода в Котовске 0 Прокуратура Тамбовской области подала в суд иск к московской компании «Строительные технологии» на сумму 6,37 млрд рублей. Эти средства ведомство требует взыскать в пользу Тамбовского порохового завода. Дело рассматривает Арбитражный суд Москвы, первое заседание назначено на 19 мая. При этом суть

В Рассказове после капремонта готовятся открыть детский сад «Солнышко» 0 В Рассказове завершается капитальный ремонт детского сада «Солнышко». В учреждении сообщили, что работы находятся на финальной стадии, и уже в ближайшее время сад откроет двери для воспитанников. — Ремонт подходит к завершению, осталось совсем немного до долгожданного открытия, — отметили

В Тамбовской области обсудили реализацию госполитики в сфере охраны труда 0 В Тамбовской области прошла конференция, приуроченная к Всемирному дню охраны труда. В мероприятии приняли участие представители органов власти, работодатели и специалисты по управлению персоналом, в том числе участники Кадрового клуба Союза промышленников и предпринимателей региона. Открывая

В Тамбовской области изменился график работы налоговой 0 С 1 мая в Тамбовской области изменился график приёма граждан в налоговой службе. Это связано с окончанием декларационной кампании. Теперь налоговые инспекции работают с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — до 16:45. Выходные — суббота и воскресенье. Обратиться можно в отделения в

В Тамбовской области стартует акция «Окна Победы» к 9 Мая 0 В Тамбовской области в преддверии Дня Победы начинается проведение всероссийской акции «Окна Победы», направленной на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны и подвиге её участников. Инициатива предполагает оформление окон жилых домов, а также зданий образовательных и

В Тамбове наградили лучших тружеников региона: среди них — 81-летний учитель из Токарёвки 0 В преддверии Праздника весны и труда, 30 апреля, в правительстве Тамбовской области наградили лучших работников региона. Торжественную церемонию провёл глава области Евгений Первышов. Награды получили педагоги, медики, аграрии и сотрудники предприятий. Особое внимание привлекло вручение знаков

В Тамбовской области аннулировали декларации на 170 млн кг зерна 0 Россельхознадзор в 2026 году прекратил действие 49 деклараций на зерно у 36 производителей Тамбовской области. Общий объём продукции составил около 170 млн килограммов. Причиной стало отсутствие необходимых лабораторных исследований, которые должны подтверждать качество и безопасность зерна.

В Мордовском округе одобрили строительство крупного элеватора за 1,8 млрд рублей 0 Проект строительства элеваторного комплекса в Мордовском округе Тамбовской области получил положительное заключение экспертизы. Объект рассчитан на хранение до 95 тыс. тонн зерна, инвестиции в него составят около 1,8 млрд рублей. Элеватор планируют построить рядом с рабочим посёлком Мордово на

Разработки тамбовского предприятия «Бекас» вошли в экспозицию Музея Победы 0 Изделия тамбовского предприятия «Бекас» включены в постоянную экспозицию Музея Победы на Поклонной горе. Речь идёт о новом разделе «СВО. Zащитники Отечества», открытом в 2025 году и посвящённом современным участникам боевых действий, волонтёрскому движению и повседневной жизни военнослужащих. Как

Суд в Тамбове отказал в разделе имущества семьи экс-главы «Ланты» после его изъятия государством 0 Ленинский районный суд Тамбова отклонил иск Светланы Васильевой к бывшему генеральному директору интернет-провайдера «Ланта» Александру Васильеву* о разделе имущества. Как установил суд, всё имущество, о котором шла речь, ранее уже было изъято и передано в собственность государства по решению

В Тамбове осудили группу за мошенничество с социальными выплатами 0 В Тамбове суд вынес приговор четырём местным жителям по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на социальную поддержку. Их признали виновными в мошенничестве, совершённом группой лиц. Как установил суд, в 2021–2023 годах фигуранты действовали по предварительному сговору с бывшим начальником

Польские СМИ сообщили о возможной связи криптобиржи Zondacrypto с «Тамбовской» ОПГ 0 Польская газета Wyborcza сообщила о возможной связи криптовалютной биржи Zondacrypto с организованной преступной группировкой «Тамбовская». Публикация появилась на фоне жалоб пользователей на проблемы с выводом средств: по данным издания, платформа более двух недель не осуществляет выплаты

Частное образование в Тамбовской области ищет модель развития: отрасль обсудили на круглом столе 0 В Тамбове состоялся круглый стол «Стратегия частного образования в Тамбовской области», на котором представители бизнеса и власти обсудили текущее состояние и перспективы негосударственного сектора образования, сообщает «Вердикт». По оценке председателя профильного комитета «Опоры России» Елены