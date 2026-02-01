|
«Коровка из Кореновки» подала апелляцию по делу о репутации после проигрыша в тамбовском суде
Компания «Ренна-Холдинг», известная в том числе по бренду «Коровка из Кореновки», не согласилась с решением Арбитражного суда Тамбовской области и подала апелляционную жалобу по делу о защите деловой репутации. Об этом сообщает издание «Абирег».
Речь идёт о споре с учредителем сетевого издания «Региональные известия» Александром Лосевым. Холдинг требовал взыскать с него 5 млн рублей, считая, что публикации о структуре бизнеса и финансовых потоках группы нанесли ущерб репутации компании.
Материалы, ставшие поводом для иска, были опубликованы весной 2024 года. В них обсуждалась деятельность группы «Ренна», в том числе использование товарных знаков и роль кипрской компании WEDYFY Limited, владеющей контрольным пакетом акций холдинга. Авторы публикаций утверждали, что через эту структуру принимаются ключевые финансовые решения.
Изначально иски подали сразу три компании группы, однако в ходе процесса два из них были отозваны, и в суде остался только «Ренна-Холдинг». Несмотря на заявления о негативном эффекте от публикаций, суд первой инстанции указал, что финансовые показатели компании в 2024 году выросли, а не снизились. Кроме того, суд счёл, что публикации регионального издания не могли существенно повлиять на положение крупного федерального производителя.
В то же время ранее суд обязал удалить отдельные формулировки и заголовок материалов, признав их недостоверными. Денежную компенсацию взыскивать отказались. Теперь компания пытается оспорить это решение в апелляции.
