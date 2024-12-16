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Суд рассмотрит иск о взыскании ущерба с Токаревской птицефабрики за загрязнение реки
Сегодня, 19:13
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Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству иск прокуратуры региона, в котором с ОАО «Токаревская птицефабрика» планируется взыскать 1,8 млн рублей ущерба, причинённого реке Мокрая Панда. Предварительное заседание по этому делу назначено на 29 января 2025 года, - сообщает издание "КоммерсантЪ".
Ранее, в конце ноября, прокуратура также подала иск к компании на сумму 3 млн рублей. Этот иск, как предполагают местные СМИ, связан с массовым замором рыбы в одном из водоёмов Токаревского округа. Заседание по данному делу состоится 23 декабря 2024 года.
ОАО «Токаревская птицефабрика», зарегистрированное в 2013 году, занимается разведением сельскохозяйственной птицы. Несмотря на небольшой уставный капитал в 1,8 млн рублей, компания демонстрирует значительные финансовые показатели: в 2023 году её выручка составила 44 млрд рублей, а чистая прибыль — 7,6 млрд рублей. Руководит предприятием Сергей Бугунов.
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