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Полиция проводит проверку «Токаревской птицефабрики» насчет загрязнения пруда
В настоящее время проводится проверка деятельности ОАО «Токаревская птицефабрика» МОМВД России «Мордовский» по возможным признакам состава преступления, предусмотренного ст. 250 УК РФ (загрязнение вод). Информацию о проведении проверки предоставили члены Межрегиональной экологической организации имени И.В. Мичурина.
Напомним, что ранее Центрально-Черноземное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования подало исковое заявление в Арбитражный суд Тамбовской области против ОАО «Токаревская птицефабрика» с требованием о возмещении ущерба, нанесенного водному объекту. Речь идет о пруде, расположенном вблизи деревни Барановка Токаревского района. Ущерб был оценен Росприроднадзором в размере 2,37 млн рублей. Предварительное судебное заседание для выяснения обстоятельств назначено на 9 августа 2023 года.
Отметим, что ОАО «Токаревская птицефабрика» регулярно подвергается критике со стороны экологов, и эта критика является обоснованной. Предприятие регулярно нарушает природоохранное законодательство и технические регламенты при производстве своей продукции, за что ему регулярно выписывают штрафы.
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