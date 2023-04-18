Надзорные органы продолжают проверять ОАО «Токаревская птицефабрика» Комментариев: 0



Евгений Матушкин поблагодарил экологов за активную гражданскую позицию и заверил в приверженности Тамбовской областной Думы единой государственной политике по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов. Напомним, что ранее в продукции птицефабрики проверки надзорных органов выявили наличие недопустимых веществ и патогенных бактерий.



«Тамбовская областная Дума выражает озабоченность по указанным в Вашем обращении фактам несоблюдения требований ветеринарного законодательства ОАО «Токарёвская птицефабрика» и считает, что потребление пищевой продукции с низкими потребительскими свойствами является причиной снижения качества жизни и нередко представляет вред для здоровья потребителей», — подчеркнул Председатель законодательного собрания Тамбовской области.



Областная прокуратура сообщает о контроле со своей стороны за исполнением ОАО «Токарёвская птицефабрика» выданных ранее предписаний по устранению выявленных нарушений. В настоящее время предприятием приобретены материалы для устройства ограждения и отводных каналов (лотков); проведены закупочные процедуры для посадки зелёных насаждений; для получения лицензии на обращение с отходами птицефабрикой разработаны и утверждены ТУ производства органических удобрений на основе отходов производства, подготовлены материалы для оценки воздействия на окружающую среду для прохождения общественных слушаний и государственной экологической экспертизы. Выполнение дальнейших мероприятий со стороны предприятия находится на контроле прокуратуры.



Нарушения, которые могут содержать в себе признаки наличия состава преступления находятся на проверке правоохранительных органов, а именно:



- по факту осуществления деятельности в отсутствие лицензии на обращение с отходами процессуальная проверка проводится в ОП р.п. Токарёвка МОМВД России «Мордовский»;



- по факту превышения отдельных показателей содержания вредных веществ в воде пруда «Рогатый» в Токарёвском районе проводится доследственная проверка Уваровским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тамбовской области о наличии признаков преступлений, предусмотренных ст. 246 УК РФ и ч.ч. 1, 2 ст. 247 УК РФ;



- процессуальная проверка проводится ОМВД России по Инжавинскому району по материалу от 2018−2019 г. о порче плодородного слоя земель сельхозназначения с нанесением ущерба в 157,6 млн рублей.



По выявленным нарушениям по безопасности пищевой продукции, в том числе по факту наличия в продукции, производимой ОАО «Токарёвская птицефабрика», недопустимых веществ, проведён ряд мер, направленных на исключение опасной продукции из обращения. По данным Россельхознадзора новые проверки показали, что нарушение предприятием устранено. Межрегиональная общественная экологическая организация им. И.В. Мичурина после нескольких месяцев настойчивой работы по проблемам по проблемам загрязнения окружающей среды и безопасности пищевой продукции вследствие деятельности ОАО «Токарёвская птицефабрика» добилась некоторых результатов в интересах граждан, о чём свидетельствуют ответы Председателя Тамбовской областной Думы Евгения Матушкина, Тамбовской областной прокуратуры и управления Россельхознадзора на обращения экологов.Евгений Матушкин поблагодарил экологов за активную гражданскую позицию и заверил в приверженности Тамбовской областной Думы единой государственной политике по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов. Напомним, что ранее в продукции птицефабрики проверки надзорных органов выявили наличие недопустимых веществ и патогенных бактерий.«Тамбовская областная Дума выражает озабоченность по указанным в Вашем обращении фактам несоблюдения требований ветеринарного законодательства ОАО «Токарёвская птицефабрика» и считает, что потребление пищевой продукции с низкими потребительскими свойствами является причиной снижения качества жизни и нередко представляет вред для здоровья потребителей», — подчеркнул Председатель законодательного собрания Тамбовской области.Областная прокуратура сообщает о контроле со своей стороны за исполнением ОАО «Токарёвская птицефабрика» выданных ранее предписаний по устранению выявленных нарушений. В настоящее время предприятием приобретены материалы для устройства ограждения и отводных каналов (лотков); проведены закупочные процедуры для посадки зелёных насаждений; для получения лицензии на обращение с отходами птицефабрикой разработаны и утверждены ТУ производства органических удобрений на основе отходов производства, подготовлены материалы для оценки воздействия на окружающую среду для прохождения общественных слушаний и государственной экологической экспертизы. Выполнение дальнейших мероприятий со стороны предприятия находится на контроле прокуратуры.Нарушения, которые могут содержать в себе признаки наличия состава преступления находятся на проверке правоохранительных органов, а именно:- по факту осуществления деятельности в отсутствие лицензии на обращение с отходами процессуальная проверка проводится в ОП р.п. Токарёвка МОМВД России «Мордовский»;- по факту превышения отдельных показателей содержания вредных веществ в воде пруда «Рогатый» в Токарёвском районе проводится доследственная проверка Уваровским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тамбовской области о наличии признаков преступлений, предусмотренных ст. 246 УК РФ и ч.ч. 1, 2 ст. 247 УК РФ;- процессуальная проверка проводится ОМВД России по Инжавинскому району по материалу от 2018−2019 г. о порче плодородного слоя земель сельхозназначения с нанесением ущерба в 157,6 млн рублей.По выявленным нарушениям по безопасности пищевой продукции, в том числе по факту наличия в продукции, производимой ОАО «Токарёвская птицефабрика», недопустимых веществ, проведён ряд мер, направленных на исключение опасной продукции из обращения. По данным Россельхознадзора новые проверки показали, что нарушение предприятием устранено.



