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Надзорные органы продолжают проверять ОАО «Токаревская птицефабрика»
Сегодня, 16:09
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Межрегиональная общественная экологическая организация им. И.В. Мичурина после нескольких месяцев настойчивой работы по проблемам по проблемам загрязнения окружающей среды и безопасности пищевой продукции вследствие деятельности ОАО «Токарёвская птицефабрика» добилась некоторых результатов в интересах граждан, о чём свидетельствуют ответы Председателя Тамбовской областной Думы Евгения Матушкина, Тамбовской областной прокуратуры и управления Россельхознадзора на обращения экологов.
Евгений Матушкин поблагодарил экологов за активную гражданскую позицию и заверил в приверженности Тамбовской областной Думы единой государственной политике по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов. Напомним, что ранее в продукции птицефабрики проверки надзорных органов выявили наличие недопустимых веществ и патогенных бактерий.
«Тамбовская областная Дума выражает озабоченность по указанным в Вашем обращении фактам несоблюдения требований ветеринарного законодательства ОАО «Токарёвская птицефабрика» и считает, что потребление пищевой продукции с низкими потребительскими свойствами является причиной снижения качества жизни и нередко представляет вред для здоровья потребителей», — подчеркнул Председатель законодательного собрания Тамбовской области.
Областная прокуратура сообщает о контроле со своей стороны за исполнением ОАО «Токарёвская птицефабрика» выданных ранее предписаний по устранению выявленных нарушений. В настоящее время предприятием приобретены материалы для устройства ограждения и отводных каналов (лотков); проведены закупочные процедуры для посадки зелёных насаждений; для получения лицензии на обращение с отходами птицефабрикой разработаны и утверждены ТУ производства органических удобрений на основе отходов производства, подготовлены материалы для оценки воздействия на окружающую среду для прохождения общественных слушаний и государственной экологической экспертизы. Выполнение дальнейших мероприятий со стороны предприятия находится на контроле прокуратуры.
Нарушения, которые могут содержать в себе признаки наличия состава преступления находятся на проверке правоохранительных органов, а именно:
- по факту осуществления деятельности в отсутствие лицензии на обращение с отходами процессуальная проверка проводится в ОП р.п. Токарёвка МОМВД России «Мордовский»;
- по факту превышения отдельных показателей содержания вредных веществ в воде пруда «Рогатый» в Токарёвском районе проводится доследственная проверка Уваровским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тамбовской области о наличии признаков преступлений, предусмотренных ст. 246 УК РФ и ч.ч. 1, 2 ст. 247 УК РФ;
- процессуальная проверка проводится ОМВД России по Инжавинскому району по материалу от 2018−2019 г. о порче плодородного слоя земель сельхозназначения с нанесением ущерба в 157,6 млн рублей.
По выявленным нарушениям по безопасности пищевой продукции, в том числе по факту наличия в продукции, производимой ОАО «Токарёвская птицефабрика», недопустимых веществ, проведён ряд мер, направленных на исключение опасной продукции из обращения. По данным Россельхознадзора новые проверки показали, что нарушение предприятием устранено.
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