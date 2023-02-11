Россельхознадзор обнаружил остатки лекарственных препаратов в продукции Токаревской птицефабрики Комментариев: 0



Проверка проводилась Россельхознадзором по согласованию с областной прокуратурой, сообщается в ответе ведомства на запрос депутата Государственной Думы Александра Хинштейна.



В ходе выездной проверки были выявлены нарушения, за многие из которых фабрика уже привлекалась ранее к административной ответственности. В частности, остатки лекарственных препаратов в продукции предприятия выявлялись и ранее. Некоторое время назад был произведен отбор проб продукции «Субпродукты цыпленка-бройлера Печень «НАША ПТИЧКА» замороженная», производства ОАО «Токаревская птицефабрика». Согласно протоколу испытаний в продукции было обнаружено остаточное количество лекарственного препарата динитрокарбанилид из группы кокцидиостатики (1000 мкг/кг).



Среди прочих нарушений, выявленных в ходе последней проверки, называются: состояние стен, коррозия оборудования, целостность вентиляции, маркировка тары и поточность технологических операций, медицинское обследование сотрудников, замерзший дезраствор в дезбарьере, целостность ограждения комбикормового завода и наличие на территории не сторожевых собак, вывоз отходов не закрепленным автотранспортом, не складирование павшей птицы в специальные емкости, наличие емкостей с павшей птицей без крышек и надписи, отсутствие ограждения и отводных каналов по периметру площадки помётохранилища и др.



«Выдано 2 предписания об устранении нарушений: по ТР ТС сроком исполнения до 17.02.2023 (за исключением стен и коррозии – до 02.08.2023); по ветеринарным правилам до 02.03.2023, а по дорогам, дезбарьерам, ограждению и пометохранилищу – до 02.06.2023», — говорится в документе.



Фото: Ирина Александрова Очередные нарушения выявлены в деятельности ОАО «Токарёвская птицефабрика». По выявленным нарушениям возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.43 (за остатки лекарственных препаратов), ч. 1. ст. 14.43 (нарушения ТР ТС 021/2011), ч. 3 ст. 10.8 (биоотходы) и ч. 1. ст. 10.6 КоАП РФ (правила содержания, в т. ч. за помётохранилище).Проверка проводилась Россельхознадзором по согласованию с областной прокуратурой, сообщается в ответе ведомства на запрос депутата Государственной Думы Александра Хинштейна.В ходе выездной проверки были выявлены нарушения, за многие из которых фабрика уже привлекалась ранее к административной ответственности. В частности, остатки лекарственных препаратов в продукции предприятия выявлялись и ранее. Некоторое время назад был произведен отбор проб продукции «Субпродукты цыпленка-бройлера Печень «НАША ПТИЧКА» замороженная», производства ОАО «Токаревская птицефабрика». Согласно протоколу испытаний в продукции было обнаружено остаточное количество лекарственного препарата динитрокарбанилид из группы кокцидиостатики (1000 мкг/кг).Среди прочих нарушений, выявленных в ходе последней проверки, называются: состояние стен, коррозия оборудования, целостность вентиляции, маркировка тары и поточность технологических операций, медицинское обследование сотрудников, замерзший дезраствор в дезбарьере, целостность ограждения комбикормового завода и наличие на территории не сторожевых собак, вывоз отходов не закрепленным автотранспортом, не складирование павшей птицы в специальные емкости, наличие емкостей с павшей птицей без крышек и надписи, отсутствие ограждения и отводных каналов по периметру площадки помётохранилища и др., — говорится в документе.Фото: Ирина Александрова



