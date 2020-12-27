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В аптеках Моршанска выявили отсутствие некоторых лекарственных препаратов

Сегодня, 10:14
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В аптеках Моршанска выявили отсутствие некоторых лекарственных препаратовПрокуратура провела проверку наличия лекарственных препаратов, включенных в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи в аптеках города Моршанска.

Как оказалось, в некоторых учреждениях отсутствовали отдельные лекарственные препараты. По инициативе прокурора руководители аптек города Моршанска были привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.14.4.2 КоАП РФ.
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