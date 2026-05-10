В Мичуринске ветераны боевых действий почтили память героев Великой Отечественной войны
Сегодня, 12:42
В Мичуринске в День Победы ветераны боевых действий, представители власти, силовых структур и жители города приняли участие в памятных мероприятиях, посвящённых 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
На площадь Славы пришли сотни жителей Мичуринска и Мичуринского округа. В церемонии приняли участие глава города Максим Харников, участники специальной военной операции, представители военно-патриотических объединений, молодёжь и ветераны Мичуринского местного отделения Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций.
Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, возложили венки и цветы к Вечному огню, а также прошли по обновлённой Аллее памяти, где увековечены имена участников специальной военной операции.
После основной церемонии ветераны боевых действий совместно с представителями администрации и городского Совета депутатов возложили цветы к мемориалу воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане и Чечне.
Информационную поддержку памятным мероприятиям оказало региональное отделение Академии военных наук Тамбовской области.
Председатель регионального отделения Академии военных наук Владимир Титаренко отметил, что День Победы остаётся важнейшей объединяющей датой для страны.
— Память о Великой Отечественной войне — это не только дань уважения поколению победителей, но и нравственный ориентир для современной молодёжи. Сегодня особенно важно сохранять преемственность поколений, помнить о подвиге наших предков и о тех, кто сейчас защищает интересы страны, — подчеркнул Владимир Титаренко.
Участники мероприятия отметили, что память о героях Великой Отечественной войны, а также о военнослужащих, погибших в локальных конфликтах и в ходе специальной военной операции, остаётся важной частью патриотического воспитания молодёжи.
