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Мичуринские ветераны Афганистана почтили память павших на площади Славы в День Победы
Сегодня, 13:25
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День Победы остаётся самым значимым праздником для всех поколений нашей страны. Великая Отечественная война стала величайшим испытанием в истории, в котором советский народ проявил небывалое мужество и самопожертвование. И спустя десятилетия, в современных военных конфликтах — в Афганистане, Чечне, Сирии и в ходе специальной военной операции — подвиг предков находит продолжение в действиях новых защитников Отечества. Для тех, кто испытал все тяготы службы, 9 Мая — день особого значения и глубокой личной памяти.
В этот торжественный день члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» присоединились к сотням жителей, собравшихся на площади Славы, чтобы отдать дань уважения павшим воинам. Памятная церемония объединила представителей городской и окружной власти, участников СВО, военнослужащих, молодёжь, общественные организации и неравнодушных жителей Мичуринска и округа.
Среди участников были и уважаемые ветераны организации: И.И. Волков, В.М. Савенков, В.М. Воротников, В.Б. Шохин, И.А. Шаров, В.Н. Дудин, А.Л. Медников, В.А. Мухортов, Г.С. Голумеев, Т.Б. Хайрадзе, Э.К. Юзефчик и другие. Глава города Михаил Харников и председатель городского Совета депутатов Константин Горлов выступили перед собравшимися с речами, в которых подчеркнули важность сохранения исторической памяти.
После официальной части епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген совершил заупокойную литию по погибшим. Участники церемонии почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания.
Финальным аккордом стало возложение венков и цветов к Вечному огню. Белые воздушные шары, выпущенные в небо детьми, стали символом светлой памяти о тех, кто отдал жизнь за мир и свободу будущих поколений.
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