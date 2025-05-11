Мичуринские ветераны Афганистана почтили память павших на площади Славы в День Победы 0 День Победы остаётся самым значимым праздником для всех поколений нашей страны. Великая Отечественная война стала величайшим испытанием в истории, в котором советский народ проявил небывалое мужество и самопожертвование. И спустя десятилетия, в современных военных конфликтах — в Афганистане, Чечне,

В Тамбовской области из-за заморозков погибло более 20 тысяч гектаров посевов 0 Конец апреля принёс в Тамбовскую область возвратные заморозки, которые нанесли ущерб сельскому хозяйству. По данным пресс-службы регионального правительства, в результате похолодания пострадали посевы на площади около 21 тысячи гектаров. Однако, как заверили власти, почти все утраченные

Бывшего директора «Тамбовской строительной компании» осудили за попытку хищения 23 миллионов рублей 0 В Октябрьском районном суде Тамбова завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-гендиректора ООО «Тамбовская строительная компания» Елены Болотиной. Суд признал её виновной в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Как сообщили в прокуратуре Тамбовской области, подсудимой

Уроки мужества и памяти для будущих поколений 0 Ветераны боевых действий Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» продолжают вносить весомый вклад в военно-патриотическое воспитание молодёжи. Эти люди — не просто герои былых времён, а настоящие наставники

В Мичуринском округе открыли мемориальную доску в память о погибшем участнике СВО Ярославе Елфимове 0 В праздничные майские дни в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области состоялось открытие новых мемориальных досок в память о воинах, павших в ходе специальной военной операции. Эти мероприятия стали частью патриотической и мемориальной работы, которую активно ведёт местное отделение

В Тамбове стартовал XVIII театральный фестиваль имени Н.Х. Рыбакова 0 11 мая в Тамбове состоялось торжественное открытие XVIII ежегодного театрального фестиваля имени Николая Хрисанфовича Рыбакова, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главным событием вечера стала постановка «OPUS 40. Бесприданница» (16+), которую представил Национальный

Историческое здание бывшей синагоги в Тамбове могут передать еврейской общине 0 Власти Тамбова рассматривают возможность передачи здания бывшей синагоги, расположенного на улице Ленинградской, 42, в распоряжение местной еврейской общины. Об этом сообщил сити-менеджер Максим Косенков на одном из оперативных совещаний городской администрации. По его словам, инициативу проявили

Экс-министр здравоохранения Тамбовской области стала фигурантом уголовного дела 0 Бывший глава регионального Минздрава Екатерина Юнькова оказалась в центре уголовного расследования. Как сообщает РИА «ТОП68» со ссылкой на источник в правительстве Тамбовской области, уголовное дело было возбуждено по итогам проверки, проведённой правоохранительными органами.

Сотрудницу нотариальной конторы в Тамбове осудили за мошенничество в 15 эпизодах 0 В Первомайском районном суде вынесен приговор по делу о мошенничестве, фигурантом которого стала бывшая сотрудница одной из нотариальных контор Тамбова. Женщина признана виновной в совершении пятнадцати эпизодов обмана клиентов и приговорена к трём годам лишения свободы условно с аналогичным

В Сосновском округе отремонтировали гидроузел для регулирования уровня воды в пруду 0 В районе села Челнаво-Дмитриевское Сосновского округа завершены работы по замене запорной арматуры донного водосброса на одном из местных прудов. Ремонтные мероприятия провело Тамбовское водное хозяйство в рамках планового технического обслуживания гидротехнических сооружений, находящихся в

Суд признал незаконной застройку на берегу Цны в Тамбовском районе 0 Продолжается разбирательство по фактам незаконного освоения прибрежной территории в районе посёлка Заречье Тамбовского района. Суд удовлетворил исковые требования районной прокуратуры, постановив признать незаконным образование земельных участков в пределах береговой полосы реки Цны. В ходе

В Тамбове утвердили проект нового девятиэтажного дома на улице Научной 0 Администрация Тамбова согласовала внешний облик ещё одного жилого дома, который планируется возвести по адресу: улица Научная, 14А. Проект реализует компания ООО «СЗ «ЖК-Рахманинов», входящая в состав строительной группы «Мегаполис». Контрольный пакет (51%) в фирме принадлежит заместителю

Ветерану Великой Отечественной войны вручили награду от Следственного комитета в Тамбове 0 В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Тамбовской области состоялось торжественное вручение памятной ведомственной награды ветерану Александру Тимофеевичу Храмцову. Награду вручил лично глава регионального следственного управления Александр Полшаков, зачитавший также

В Тамбове состоялся парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 0 На главной площади Тамбова — площади Ленина — прошёл торжественный парад, посвящённый 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие стало не только данью уважения павшим героям, но и выражением поддержки нынешним защитникам страны.

Юнармейский парад в Мичуринске: память, традиции и патриотизм 0 Военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения остаётся одним из важнейших направлений общественной жизни. В Мичуринске ключевую роль в этом процессе играют ветераны боевых действий, передающие свою мудрость и жизненный опыт школьникам. Одним из ярких примеров стал «Парад юнармейских

Бронепоезд «Волга» прибыл в Тамбов: символ силы и памяти 0 8 мая на железнодорожной станции «Тамбов» состоялась торжественная встреча бронепоезда «Волга». Современная боевая машина, участвующая в охране военных и гражданских составов в зоне специальной военной операции, вызвала большой интерес среди жителей и гостей города.

Ветеран из Тамбова отправился в Москву на Парад Победы 0 В преддверии 80-летия Великой Победы 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Серафим Васильевич Жмылёв из Тамбова отправился в Москву, чтобы принять участие в торжественном Параде Победы на Красной площади. Об этом сообщили в пресс-службе городской клинической больницы №3 имени И.С.

Тамбовская область объединена в единый округ: ЦИК пересматривает схему выборов в Госдуму 0 Центральная избирательная комиссия России утвердила новую схему одномандатных избирательных округов для будущих выборов в Государственную думу. Одним из заметных изменений стало объединение Тамбовской области в единый округ — ранее регион был представлен двумя.

В Тамбове создают онлайн-платформу по объектам культурного наследия 0 В администрации Тамбова анонсировали запуск нового интернет-ресурса, который объединит информацию о состоянии и восстановлении объектов культурного наследия города. Платформа призвана стать прозрачным и удобным инструментом для горожан, специалистов и потенциальных инвесторов.

Экс-министр ЖКХ Тамбовской области Елена Бабикова получила условный срок за превышение полномочий 0 Ленинский районный суд Тамбова признал бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса региона Елену Бабикову виновной в превышении должностных полномочий. Суд назначил ей наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком и запретом