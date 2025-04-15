Мемориал воинам-интернационалистам в Мичуринске получил обновление к юбилею Победы Комментариев: 0



В 2019 году памятник претерпел масштабную реконструкцию. Центральной фигурой стала статуя воина с надписью «Слава воинам-интернационалистам, солдатам локальных конфликтов». На панорамной стене размещены слова «Верны Родине и присяге…», а главным элементом осталась стена с портретами погибших героев и информацией о них. Тогда же была благоустроена прилегающая территория: уложена новая плитка, посажены туи и газон, а также установлены прожекторы для вечернего освещения портретов.



Мемориал стал важным центром проведения патриотических мероприятий. Он регулярно принимает ветеранов боевых действий, представителей армии, молодежь, родственников погибших и неравнодушных жителей Мичуринска и Мичуринского округа.



В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, по распоряжению главы города Мичуринска Максима Харникова, были проведены работы по обновлению мемориального комплекса. В частности, заменили старый баннер справа от основного памятного блока, а также установили новые регулируемые прожекторы для лучшего освещения портретов.



Правление Мичуринского местного отделения ветеранов Афганистана выразило благодарность мэру города за систематическую поддержку мемориала и внимание к сохранению исторической памяти. Памятник остаётся не только символом уважения к павшим, но и важным воспитательным объектом для будущих поколений. Памятник воинам-интернационалистам в Мичуринске продолжает оставаться одним из ключевых символов воинской доблести и гражданской памяти. Он был открыт 24 декабря 1989 года в честь 10-летия ввода советских войск в Афганистан и с тех пор играет особую роль в жизни города. Мемориал создан при активном участии Мичуринского местного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» и увековечивает имена 26 мичуринцев, погибших в Афганистане, Чечне, Дагестане и Сирии.В 2019 году памятник претерпел масштабную реконструкцию. Центральной фигурой стала статуя воина с надписью «Слава воинам-интернационалистам, солдатам локальных конфликтов». На панорамной стене размещены слова «Верны Родине и присяге…», а главным элементом осталась стена с портретами погибших героев и информацией о них. Тогда же была благоустроена прилегающая территория: уложена новая плитка, посажены туи и газон, а также установлены прожекторы для вечернего освещения портретов.Мемориал стал важным центром проведения патриотических мероприятий. Он регулярно принимает ветеранов боевых действий, представителей армии, молодежь, родственников погибших и неравнодушных жителей Мичуринска и Мичуринского округа.В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, по распоряжению главы города Мичуринска Максима Харникова, были проведены работы по обновлению мемориального комплекса. В частности, заменили старый баннер справа от основного памятного блока, а также установили новые регулируемые прожекторы для лучшего освещения портретов.Правление Мичуринского местного отделения ветеранов Афганистана выразило благодарность мэру города за систематическую поддержку мемориала и внимание к сохранению исторической памяти. Памятник остаётся не только символом уважения к павшим, но и важным воспитательным объектом для будущих поколений.



