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В Мичуринске отметили 45-ю годовщину ввода советских войск в Афганистан

Вчера, 15:17
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В Мичуринске отметили 45-ю годовщину ввода советских войск в АфганистанВчера в Мичуринске прошли мероприятия, посвященные 45-й годовщине ввода советских войск в Афганистан. Это важная дата для ветеранов-афганцев и всех, кто ценит подвиг российских солдат.

У памятника воинам-интернационалистам состоялся митинг, в котором приняли участие глава города М.В. Харников, представители местной власти, ветераны боевых действий, школьники, студенты и горожане. Собравшиеся почтили память павших минутой молчания, отслужили молебен и возложили цветы. Руководители города выразили благодарность жителям за сохранение памяти о героях.

В Мичуринске отметили 45-ю годовщину ввода советских войск в АфганистанВ администрации города прошел круглый стол, посвященный роли ветеранской организации в поддержке участников боевых действий. Участники обсудили текущие проблемы ветеранов и наметили пути их решения. Также состоялось вручение наград: медалей «За помощь СВО» и «45 лет со дня ввода советских войск в Афганистан». Глава города вручил ветеранской организации благодарственное письмо за вклад в патриотическое воспитание молодежи.

Завершился день поминальным обедом, на котором ветераны вспомнили своих боевых товарищей.

Правление Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» благодарит за помощь и содействие в проведении мероприятия главу г. Мичуринска М.В. Харникова, главу Мичуринского МО Г.Д. Хубулова, депутата Государственной Думы А.А. Полякова, генерального директора АО Мичуринского Локомотиворемонтного завода «Милорем» Солодкого А.А.
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