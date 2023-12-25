|
44-я годовщина ввода советских войск в Афганистан
Сегодня, 17:03
Комментариев: 0
Версия для печати
25 декабря 2023 г., исполнилось 44 года со дня ввода советских войск в Афганистан. Эта памятная дата важна не только для ветеранов войны в Афганистане, но и для всех тех, кто защищал интересы Родины в различных локальных сражениях, кто потерял своих близких в вооруженных конфликтах, и просто для всех неравнодушных людей.
Традиционно, в этот памятный день у мемориала погибшим воинам – интернационалистам в Мичуринске прошел траурный митинг. По погибшим была отслужена лития, память павших почтили минутой молчания, возложили цветы и венки.
На мероприятии собрались ветераны боевых действий, родственники погибших, представители духовенства, школьники и студенты г. Мичуринска и Мичуринского муниципального округа. К собравшимся обратились глава г. Мичуринска М.В. Харников, заместитель главы Мичуринского МО Т.С. Чепрасова, заместитель председателя Мичуринского городского Совета депутатов Е.А. Золотарева и Председатель правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» И.И. Волков. Они выразили слова благодарности всем участникам боевых действий и членам семей погибших воинов.
М.В. Харников и И.И. Волков вручили медали «35 лет вывода советских войск из Афганистана» Воротникову В.М., Воробьеву С.А., Хайрадзе Т.Б. и Савенкову В.М.
14 наших земляков погибли в Афганской войне, и мы должны сделать все, чтобы сохранить память о них и их подвиге! Низкий поклон и вечная слава всем, кто отдал жизнь за нашу Родину и наш народ!
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.