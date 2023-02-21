День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества Комментариев: 0







По традиции, мероприятие началось в храме Пророка Ильи, где был отслужен молебен по погибшим участникам локальных войн.



Далее перед памятником воинам-интернационалистам состоялся траурный митинг. Священнослужители Мичуринской епархии совершили литию. В память о подвиге мичуринских героев к памятнику и портретам земляков жители Наукограда возложили цветы и венки. Почтить память погибших собрались ветераны, родственники и близкие погибших, представители администрации города и района, студенты и школьники, неравнодушные жители. Они почтили память погибших минутой молчания.



Торжественная часть мероприятия продолжилась в Мичуринском драматическом театре. Со сцены к гостям обратились глава города Мичуринска М.В. Харников, глава Мичуринского района Г.Д.Хубулов, генерал армии Н.Е. Рогожкин, руководители регионального и местного отделений Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" М.П. Юмашев и И.И. Волков. Почетные грамоты и благодарственные письма администрации города за плодотворное патриотическое воспитание молодежи, а также в связи с 34-ой годовщиной вывода Советских войск из Афганистана вручены В.М. Воротникову, А.В. Силютину, С.Н. Касатову, И.В. Стрельникову и Н.С. Гусейнову. От имени «РСВА» были награждены: грамотой депутата Государственной Думы Полякова А.А. - Тимошкин А.В., Бабич И.В., Хайрадзе Т.Б.; именным огнестрельным оружием – Пальчик С.Г.; медалью «За патриотическое воспитание» - Воротников В.М.; медалью «За боевые заслуги» - Силютин А.В.; медалью «А.В. Суворов. Патриоту отечества» - Карпинский А.И.; медалью «За участие в спецоперации по денацификации и демитолиризации Украины» - Быков Д.В., Быков Н.Д., Гончаров И.Л., Кудинов А.Е.; медалью «За боевые заслуги» ЛНР – Быков Н.Д. Далее состоялся концерт легендарной группы «Голубые береты».



В завершении мероприятия состоялся поминальный обед. Ветераны из Мичуринска, Моршанска и Пичаево вспоминали свою службу и своих боевых товарищей. 15 февраля 1989 г. завершился вывод советских войск в Афганистане. Свыше 15-ти тысяч советских солдат и офицеров погибли в той войне. С 2011 года 15 февраля отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в память о них и о всех тех, кто воевал в других «горячих точках». По традиции, мероприятие началось в храме Пророка Ильи, где был отслужен молебен по погибшим участникам локальных войн.Далее перед памятником воинам-интернационалистам состоялся траурный митинг. Священнослужители Мичуринской епархии совершили литию. В память о подвиге мичуринских героев к памятнику и портретам земляков жители Наукограда возложили цветы и венки. Почтить память погибших собрались ветераны, родственники и близкие погибших, представители администрации города и района, студенты и школьники, неравнодушные жители. Они почтили память погибших минутой молчания.Торжественная часть мероприятия продолжилась в Мичуринском драматическом театре. Со сцены к гостям обратились глава города Мичуринска М.В. Харников, глава Мичуринского района Г.Д.Хубулов, генерал армии Н.Е. Рогожкин, руководители регионального и местного отделений Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" М.П. Юмашев и И.И. Волков. Почетные грамоты и благодарственные письма администрации города за плодотворное патриотическое воспитание молодежи, а также в связи с 34-ой годовщиной вывода Советских войск из Афганистана вручены В.М. Воротникову, А.В. Силютину, С.Н. Касатову, И.В. Стрельникову и Н.С. Гусейнову. От имени «РСВА» были награждены: грамотой депутата Государственной Думы Полякова А.А. - Тимошкин А.В., Бабич И.В., Хайрадзе Т.Б.; именным огнестрельным оружием – Пальчик С.Г.; медалью «За патриотическое воспитание» - Воротников В.М.; медалью «За боевые заслуги» - Силютин А.В.; медалью «А.В. Суворов. Патриоту отечества» - Карпинский А.И.; медалью «За участие в спецоперации по денацификации и демитолиризации Украины» - Быков Д.В., Быков Н.Д., Гончаров И.Л., Кудинов А.Е.; медалью «За боевые заслуги» ЛНР – Быков Н.Д. Далее состоялся концерт легендарной группы «Голубые береты».В завершении мероприятия состоялся поминальный обед. Ветераны из Мичуринска, Моршанска и Пичаево вспоминали свою службу и своих боевых товарищей.



