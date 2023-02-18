В Мичуринске почтили память погибших воинов-интернационалистов Комментариев: 0



Эта важная дата отмечается в России, начиная с 2011 года. 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Памятная дата установлена, чтобы напомнить об этом событии, а также в память о более 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны.



Мероприятия прошли у памятника солдатам локальных конфликтов, а основные торжества провели в Мичуринском драматическом театре. В зрительном зале вспоминали события, произошедшие 34 года назад, когда последний советский солдат покинул земли Афганистана, где 9 лет и 51 день интернациональный долг исполняли простые советские парни.



Мичуринская местная организация Тамбовского регионального отделения «Российский Союз ветеранов Афганистана» — одна из старейших в области. Ее возглавляет Игорь Иванович Волков, много сделавший и делающий для повышения статуса организации, сплочения ее рядов. Именно ему удалось разнообразить и активизировать деятельность ММО ТРО «РСВА», оказывающей помощь семьям погибших в Афганистане. На счету правления и организации очень много добрых дел. 17 февраля в Мичуринске прошли мероприятия посвященные памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, которые были организованы, в том числе при участи местной организации отделения «Российский Союз ветеранов Афганистана».Эта важная дата отмечается в России, начиная с 2011 года. 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Памятная дата установлена, чтобы напомнить об этом событии, а также в память о более 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны. Мероприятия прошли у памятника солдатам локальных конфликтов, а основные торжества провели в Мичуринском драматическом театре. В зрительном зале вспоминали события, произошедшие 34 года назад, когда последний советский солдат покинул земли Афганистана, где 9 лет и 51 день интернациональный долг исполняли простые советские парни.Мичуринская местная организация Тамбовского регионального отделения «Российский Союз ветеранов Афганистана» — одна из старейших в области. Ее возглавляет Игорь Иванович Волков, много сделавший и делающий для повышения статуса организации, сплочения ее рядов. Именно ему удалось разнообразить и активизировать деятельность ММО ТРО «РСВА», оказывающей помощь семьям погибших в Афганистане. На счету правления и организации очень много добрых дел.



