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В Мичуринском районе состоялся патриотический час «Живая память»
Сегодня, 10:52
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15 февраля 1989 года закончился вывод советских войск из Афганистана. Теперь эта дата – официальный день памяти жертв, погибших в Афганистане, Чечне и других «горячих точках».
В этот памятный день в Круглинской сельской библиотеке Мичуринского района состоялся патриотический час «Живая память», - сообщает Мичуринское местное отделение общероссийской организации «Российский союз ветеранов Афганистана».
На встрече присутствовал воин-интернационалист, военрук Круглинского филиала Похорский Виталий Николаевич рассказал о службе в армии, об участии в боевых действиях на территории Афганистана, подарил на память фото из личного архива. Он отметил, как важно в современном мире быть истинным патриотом своей страны, помнить подвиги своих предков и стараться не подвести их.
К памятной дате была оформлена книжная выставка «Мы в памяти храним Афганистан». На выставке представлены документальные и художественные произведения, отражающие боевое прошлое тех, кто выполнял свой долг в Афганистане.
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