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» » В Мичуринске пройдут памятные мероприятия, посвященные выводу войск из Афганистана

В Мичуринске пройдут памятные мероприятия, посвященные выводу войск из Афганистана

Сегодня, 11:06
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В Мичуринске пройдут памятные мероприятия, посвященные выводу войск из Афганистана Решение о вводе советских войск было принято постановлением №176/125 Политбюро ЦК КПСС за 13 дней до памятной даты. 25 декабря 1979 года в 15:00 начался ввод 40-й армии в Афганистан.

Это траурная памятная дата, которая стала роковой для более чем 620 тысяч советских военных, принявших участие в боевых действиях, их родственников и друзей.

В этот день мы возлагаем цветы и зажигаем свечи, поминая всех, кто был на неприветливой афганской земле и сложил там свою голову. Вечная память не вернувшимся с войны!

Сегодня мы не очень задумываемся о том, что в эти предновогодние дни 42 года назад тысячи наших отцов и братьев участвовали в событии, которое на 10 долгих лет отразилось на жизни нашей страны, на судьбах сотен тысяч советских семей.

Это событие положило начало очередного этапа в истории нашей Родины, когда она проверяла своих мужчин на мужество, стойкость и верность, когда долг и преданность, храбрость и боевая работа стали не словами из книг, а реальными строками из писем защитников Отечества, доставленных полевой почтой!

Это событие, благодаря которому в нашей стране появилось целое поколение ГЕРОЕВ, гордо называющих себя "ВОИН ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ"!

25 декабря 2021 года в 12.00 у мемориала "ВОИНАМ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ" по ул. Гоголевской в г. Мичуринске состоится памятный митинг с возложением венков и цветов.

В 12.30 пройдёт панихида по погибшим воинам у стен мемориала.

Приглашаются все неравнодушные жители города Мичуринска, Мичуринского района, а также гости города.
Это будет не праздник, это будет дань памяти и скорби Героям Отечества, которые навсегда остались молодыми!
К сожалению, время неумолимо, многие события с годами угасают в памяти, но такие важнейшие вехи нашей истории НУЖНО ЗНАТЬ ТОЧНО, чтобы не дать возможности различным манипуляторам сбить нас с толку и посеять в нас сомнения в отношении воинов-АФГАНЦЕВ, которые с честью и достоинством выполнили ПРИКАЗ РОДИНЫ!

Мичуринское местное отделение тамбовской области общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана»

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В Мичуринске пройдут памятные мероприятия, посвященные выводу войск из Афганистана

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