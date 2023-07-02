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В Мичуринске прошел День ветеранов боевых действий
Сегодня, 07:45
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Ежегодно 1 июля вся страна отмечает День ветеранов боевых действий. Праздник этот неофициальный, однако его значение огромно как для самих ветеранов, так и для всех жителей.
Традиционно в городе Мичуринске, праздник прошел в 2 этапа. Ветераны, представители руководства, духовенства, школьники и студенты собрались у мемориала погибшим воинам. По окончанию панихиды они почтили память погибших солдат минутой молчания, возложили цветы и венки к мемориалу. Далее в ГДМ «Космос» состоялась праздничная программа и церемония награждения ветеранов.
К собравшимся обратились глава г. Мичуринска М.В. Харников, заместитель главы администрации Мичуринского округа Т.С. Чепрасова, военный комиссар города Мичуринска, Мичуринского, Никифоровского и Петровского районов Г.Н. Макаров, председатель правления ММО ТО ООО «РСВА» И.И. Волков.
Почетные грамоты от города Мичуринска получили Воротников В.М., Докукин А.Ю., Дудин В.Н. Почетные грамоты от Мичуринского округа получили Кочетков Р.А., Огнев Н.Н. и Похорский В.Н. За огромную военно – патриотическую работу от имени ММО ТО ООО «РСВА» медалями, знаками и орденами были награждены следующие члены организации: Хайрадзе Н.В., Мухортов В.А., Похорский В.Н., Шаров И.А., Топильский Ю.В., Белоусов В.В., Хрулев И.М., Воротников В.М., Бабич И.В., Пальчик С.Г., Трубочкин В.И., Зверев А.Б., Харитонов А.А., Савенков В.М.
Это мероприятие в очередной раз объединило не только ветеранов боевых действий, но и всех причастных к нему, напомнило, как хрупок мир и как важно быть благодарным тем, благодаря которым мы можем жить мирной жизнью! Память о погибших воинах будет всегда жить в наших сердцах!
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