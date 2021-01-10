В Мичуринске состоялось памятное мероприятие, посвященное Дню ввода войск в Афганистан Комментариев: 0



Полмиллиона солдат и офицеров стали участниками событий в Афганистане, которые длились более 9 лет. Военный конфликт унес тысячи жизней, 14 мичуринцев также погибли, исполняя интернациональный долг.



Почтить память павших у Стены Скорби на улице Гоголевской собрались ветераны мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Союз ветеранов Афганистана», руководство города и неравнодушные горожане.



От лица главы города Мичуринска Максима Харникова к участникам обратилась заместитель главы администрации города Лариса Китайчик. Слова искренней признательности и благодарности афганцам адресовали: депутат Мичуринского городского Совета Алексей Верховцев, первый заместитель главы администрации Мичуринского района Гогита Хубулов, председатель Мичуринского районного Совета народных депутатов Александр Сухов, председатель Мичуринской городской окружной общественной организации тамбовской областной общественной организации всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Валерий Трубочкин, епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген.



В конце декабря по традиции мичуринцы отдают дань уважения тем, кто с честью выполнил воинский и гражданский долг перед Родиной. Минутой молчания собравшиеся почтили память о погибших воинах. Епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген отслужил литию. Завершила мероприятие церемония возложения. Десятки цветов в память о тех, кто жертвовал жизнью за мир на земле легли к портретам героев-мичуринцев.



Думая о будущем, нельзя забывать прошлое и ММО ТО ООО «РСВА», понимая это, стремится к тому, чтобы память о воинах-интернационалистах, героях, воевавших и погибших в Афганистане, Чечне, Дагестане и Сирии, жила в сердцах мичуринцев.





Хочется поблагодарить главу администрации Тамбовской области Александра Валерьевича Никитина и главу города Мичуринска Тамбовской области Максима Викторовича Харникова, а так же депутата Государственной думы Полякова А.А., директора ООО АСБ Хохлова Ю.М. за помощь в проведении этого значимого мероприятия. Организовать и провести встречу удалось благодаря поддержке Фонда Президента Российской Федерации. 41 год назад начался ввод ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Этой скорбной дате посвящено мероприятие, прошедшее в наукограде.Полмиллиона солдат и офицеров стали участниками событий в Афганистане, которые длились более 9 лет. Военный конфликт унес тысячи жизней, 14 мичуринцев также погибли, исполняя интернациональный долг.Почтить память павших у Стены Скорби на улице Гоголевской собрались ветераны мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Союз ветеранов Афганистана», руководство города и неравнодушные горожане.От лица главы города Мичуринска Максима Харникова к участникам обратилась заместитель главы администрации города Лариса Китайчик. Слова искренней признательности и благодарности афганцам адресовали: депутат Мичуринского городского Совета Алексей Верховцев, первый заместитель главы администрации Мичуринского района Гогита Хубулов, председатель Мичуринского районного Совета народных депутатов Александр Сухов, председатель Мичуринской городской окружной общественной организации тамбовской областной общественной организации всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Валерий Трубочкин, епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген.В конце декабря по традиции мичуринцы отдают дань уважения тем, кто с честью выполнил воинский и гражданский долг перед Родиной. Минутой молчания собравшиеся почтили память о погибших воинах. Епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген отслужил литию. Завершила мероприятие церемония возложения. Десятки цветов в память о тех, кто жертвовал жизнью за мир на земле легли к портретам героев-мичуринцев.Думая о будущем, нельзя забывать прошлое и ММО ТО ООО «РСВА», понимая это, стремится к тому, чтобы память о воинах-интернационалистах, героях, воевавших и погибших в Афганистане, Чечне, Дагестане и Сирии, жила в сердцах мичуринцев.Хочется поблагодарить главу администрации Тамбовской области Александра Валерьевича Никитина и главу города Мичуринска Тамбовской области Максима Викторовича Харникова, а так же депутата Государственной думы Полякова А.А., директора ООО АСБ Хохлова Ю.М. за помощь в проведении этого значимого мероприятия. Организовать и провести встречу удалось благодаря поддержке Фонда Президента Российской Федерации.



