В Тамбовской области обсудили миграционную ситуацию и адаптацию иностранцев 0 В правительстве Тамбовской области прошло заседание рабочей группы по вопросам укрепления гражданского единства. Его провёл заместитель главы региона Алексей Бибичев. Участники обсудили итоги миграционной ситуации за первое полугодие 2026 года. «Понимание текущего состояния ситуации в данной сфере

Тамбовская область обсудила с Ростсельмашем новые поставки сельхозтехники 0 Делегация Тамбовской области подвела итоги участия во Всероссийском дне поля — 2026, который проходил в Алтайском крае. Одним из ключевых событий деловой программы стали переговоры с компанией «Ростсельмаш». Тамбовскую делегацию возглавляла заместитель главы региона, министр сельского хозяйства

Семь человек погибли при атаке БПЛА на склад Wildberries в Котовске 0 В ночь на 18 июля беспилотники атаковали логистический центр Wildberries в Котовске. По данным властей Тамбовской области, погибли семь сотрудников, работавших в ночную смену. Ещё 25 человек пострадали. О происшествии утром сообщил глава региона Евгений Первышов. По его словам, система ПВО сбила

Тамбовская станция переливания крови после атаки на Котовск ищет доноров с первой и второй группами 0 Тамбовская областная станция переливания крови приглашает доноров с первой и второй группами крови. Сейчас особенно нужны доноры с группами I (0) Rh+, I (0) Rh− и II (A) Rh−. Сдать кровь можно в понедельник, 20 июля, с 8:00 до 12:00 по адресу: Тамбов, улица Бориса Васильева, 3. В

На тамбовских АЗС будут дежурить полицейские и волонтёры 0 В Тамбовской области с 20 июля вводится продажа бензина по системе «чёт-нечёт». Для контроля за соблюдением новых правил на автозаправочных станциях будут дежурить сотрудники органов внутренних дел и волонтёры. Областной Дом молодёжи уже начал приём заявок от добровольцев. На каждой АЗС планируют

В Мичуринске школьники встретились с ветераном Афганистана в музее Боевой славы 0 В музее Боевой славы в Мичуринске прошла встреча ветерана боевых действий в Афганистане, лётчика, подполковника, кавалера ордена Красной Звезды Виктора Воротникова с ребятами из лагеря «Олимпионик» МБОУ СОШ № 1. Для школьников провели экскурсию по музею. Ребята познакомились с экспонатами, среди

Центральный рынок обязали вернуть предпринимателю торговый павильон 0 ООО «Тамбовский Центральный рынок» обязали вернуть предпринимателю Михаилу Кривобокову торговый павильон № 112. Как сообщает деловое издание «Вердикт», спор дошёл до апелляционной инстанции, но суд подтвердил обязанность рынка освободить объект и выплатить задолженность. Речь идёт о павильоне

Жители Солдатской Духовки добиваются свободного доступа к пруду 0 В селе Солдатская Духовка продолжается конфликт вокруг местного пруда. По словам жителей и администрации Тамбовского муниципального округа, привычный доступ к водоёму оказался ограничен. Арендатор пруда установил шлагбаумы, которые перекрыли проезд к воде. После предписания о демонтаже ограждений

На трассе Тамбов — Шацк водитель сбил лося и скрылся 0 В Тамбовской области на трассе Тамбов — Шацк водитель скрылся с места ДТП после столкновения с диким животным. Авария произошла около трёх часов ночи 15 июля. По информации регионального министерства экологии, под колёса автомобиля попал лось. Водитель, причастный к происшествию, покинул место

В Тамбовской области бензин начнут продавать по системе «чёт-нечёт» 0 В Тамбовской области с 20 июля вводится временный порядок продажи бензина АИ-92 и АИ-95 по системе «чёт-нечёт». Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов. Новые правила будут действовать на всех автозаправочных станциях области. В чётные дни заправляться смогут автомобили, у которых первая

Евгений Первышов представил первый отчёт о работе правительства Тамбовской области 0 В Тамбовской областной Думе 15 июля прошло расширенное заседание, на котором глава региона Евгений Первышов представил отчёт о работе правительства области за 2025 год. Заседание началось с технического сбоя — в большом зале правительства отключилось электричество. Первышов вышел на сцену ещё в

С «РКС-Тамбов» взыскали 4,6 млн рублей за загрязнение ручья в Майском 0 Арбитражный суд удовлетворил иск прокуратуры Октябрьского района Тамбова и взыскал с ООО «РКС-Тамбов» более 4,6 млн рублей за ущерб, причинённый водному объекту. Деньги должны поступить в федеральный бюджет. Как сообщили в прокуратуре Тамбовской области, нарушение выявили во время проверки

Евгений Первышов предложил за десять лет увеличить бюджет Тамбовской области до 100 млрд рублей 0 В Тамбовской областной Думе прошло расширенное заседание, на котором глава региона Евгений Первышов представил ежегодный отчёт о работе правительства Тамбовской области в 2025 году. Это стало его первым таким выступлением после назначения на должность в 2025 году. Главной темой доклада стала

С подрядчика ремонта дорог в Строителе взыскали 859 тыс. рублей 0 Арбитражный суд Тамбовской области частично удовлетворил иск МБУ «Дирекция городских дорог» к ООО «Тамбовпромстрой», сообщает издание «Вердикт». С подрядчика взыскали 859,4 тыс. рублей неосновательного обогащения, а также проценты за пользование чужими средствами. Поводом для обращения в суд стала

Делегация Тамбовской области примет участие во Всероссийском дне поля 0 Делегация Тамбовской области примет участие во Всероссийском дне поля — 2026. Мероприятие пройдёт с 16 по 18 июля в Сибирском агропарке в Алтайском крае. Делегацию возглавит заместитель главы региона — министр сельского хозяйства Алёна Сытова. По данным делового издания «Вердикт», в состав вошли

Евгений Первышов заявил об износе коммунальных сетей в Тамбовской области до 80% 0 Коммунальные сети в Тамбовской области за последние десять лет достигли степени износа в 80%. Об этом губернатор Евгений Первышов сообщил во время отчёта перед областной Думой о работе регионального правительства в 2025 году. По словам главы региона, такая ситуация стала следствием концессионных

В Тамбовской области семь партий выдвинули кандидатов в облдуму 0 Избирательная комиссия Тамбовской области заверила списки кандидатов в депутаты региональной Думы восьмого созыва. В облизбиркоме сообщили, что период выдвижения кандидатов завершился. Областные списки представили семь партий: КПРФ, «Яблоко», «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия»,

Путепровод в Мичуринске готов на 11% 0 Строительство путепровода через железную дорогу в Мичуринске идёт по утверждённому графику. Сейчас техническая готовность объекта составляет 11%, сообщили в правительстве Тамбовской области. Новый путепровод длиной 271,4 метра соединит центр Мичуринска с микрорайоном Кочетовка и агротехнопарком

В отношении тамбовского ДСУ-2 ввели процедуру наблюдения 0 Арбитражный суд Тамбовской области ввёл процедуру наблюдения в отношении ЗАО «Дорожно-строительное управление № 2». Резолютивная и мотивировочная части судебного акта пока не опубликованы, поэтому детали процедуры пока не раскрываются. Инициатором банкротства в апреле 2026 года выступила

В Уварове продолжается капремонт корпуса лицея имени Данилова 0 В Уварове продолжается капитальный ремонт восьмого корпуса лицея имени А.И. Данилова. Ход работ проверили депутат Тамбовской областной Думы Алексей Кочетков, глава города Владислав Денисов и депутаты Уваровского городского Совета народных депутатов. Мониторинг прошёл в рамках реализации Народной