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Тамбовская область обсудила с Ростсельмашем новые поставки сельхозтехники
Вчера, 14:00
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Делегация Тамбовской области подвела итоги участия во Всероссийском дне поля — 2026, который проходил в Алтайском крае. Одним из ключевых событий деловой программы стали переговоры с компанией «Ростсельмаш».
Тамбовскую делегацию возглавляла заместитель главы региона, министр сельского хозяйства Алёна Сытова. На встрече с генеральным директором «Ростсельмаша» Александром Виноградовым обсуждались дальнейшее сотрудничество, поставки сельскохозяйственной техники и оборудования, сервисное сопровождение, а также возможная адаптация технических решений под особенности тамбовских полей.
На стенде «Ростсельмаша» были представлены новые образцы техники, включая телескопический погрузчик и экскаватор-погрузчик. Также компания сообщила о запуске серийного производства самого мощного в России кормоуборочного комбайна и завершении испытаний зерноуборочного комбайна на новой платформе.
Кроме переговоров с производителями техники, представители Тамбовской области участвовали в отраслевых сессиях и круглых столах. Обсуждались беспилотные технологии в сельском хозяйстве, агрострахование, правовое регулирование земель сельхозназначения и их вовлечение в оборот. Также прошли встречи с руководством Национального союза агростраховщиков, ГК «Доминант» и ПАО «Группа Черкизово».
Ранее председатель Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области, руководитель ГК «Октябрьское» Максим Жалнин отмечал, что для региона важны обеспечение аграриев горюче-смазочными материалами, экспортная логистика зерна и обновление парка сельхозтехники. АО «Октябрьское» является официальным представителем «Ростсельмаша» в Тамбовской области.
Вопрос топлива для аграриев остаётся одним из приоритетных. В регионе продолжает действовать комплекс мер по стабилизации ситуации с поставками бензина. При организации работы АЗС предусмотрена приоритетная заправка сельскохозяйственной техники, задействованной в сезонных полевых работах. Обеспечение аграриев горюче-смазочными материалами находится на контроле правительства области.
Напомним, в июне Тамбовская область принимала III Межрегиональную агропромышленную выставку-форум «День Тамбовского поля — 2026». Тогда одним из генеральных партнёров мероприятия выступил «Ростсельмаш», а на площадке форума показывали современные образцы сельхозтехники и обсуждали цифровизацию АПК, отечественную селекцию и развитие агробизнеса.
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