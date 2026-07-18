Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Взирая на солнце, прищурь глаза свои, и ты смело разглядишь на нем пятна.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Мичуринске школьники встретились с ветераном Афганистана в музее Боевой славы

В Мичуринске отметили День ветеранов боевых действий

В Тамбовской области открылся форум «День Тамбовского поля – 2026»

Трое тамбовчан, пострадавших на производстве, получили ключи от новых автомобилей

Тамбовский бизнес помогает «Бригаде 68»: волонтёры получили автомобиль и поддержку предприятий региона

Тамбовская область, РСПП и Союз промышленников подписали соглашение о поддержке бизнеса и инвесторов

Мичуринские ветераны доставили гуманитарный груз бойцам в ЛНР

В Мичуринске отметили День пограничника автопробегом и церемонией памяти

Герою России Максиму Старцеву присвоили звание Почётного гражданина Тамбовской области

Сварщик из Тамбовской области представит регион на всероссийском конкурсе профмастерства

«Забытая история — это потерянное будущее»: ветераны Афганистана и СВО встретились со школьниками в Мичуринске

В Тамбове на юбилейном собрании промышленников обсудили кадры, инвестиции и развитие экономики

» » » Тамбовская область обсудила с Ростсельмашем новые поставки сельхозтехники

Тамбовская область обсудила с Ростсельмашем новые поставки сельхозтехники

Вчера, 14:00
Комментариев: 0
Версия для печати
Делегация Тамбовской области подвела итоги участия во Всероссийском дне поля — 2026, который проходил в Алтайском крае. Одним из ключевых событий деловой программы стали переговоры с компанией «Ростсельмаш».

Тамбовскую делегацию возглавляла заместитель главы региона, министр сельского хозяйства Алёна Сытова. На встрече с генеральным директором «Ростсельмаша» Александром Виноградовым обсуждались дальнейшее сотрудничество, поставки сельскохозяйственной техники и оборудования, сервисное сопровождение, а также возможная адаптация технических решений под особенности тамбовских полей.

На стенде «Ростсельмаша» были представлены новые образцы техники, включая телескопический погрузчик и экскаватор-погрузчик. Также компания сообщила о запуске серийного производства самого мощного в России кормоуборочного комбайна и завершении испытаний зерноуборочного комбайна на новой платформе.

Кроме переговоров с производителями техники, представители Тамбовской области участвовали в отраслевых сессиях и круглых столах. Обсуждались беспилотные технологии в сельском хозяйстве, агрострахование, правовое регулирование земель сельхозназначения и их вовлечение в оборот. Также прошли встречи с руководством Национального союза агростраховщиков, ГК «Доминант» и ПАО «Группа Черкизово».

Ранее председатель Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области, руководитель ГК «Октябрьское» Максим Жалнин отмечал, что для региона важны обеспечение аграриев горюче-смазочными материалами, экспортная логистика зерна и обновление парка сельхозтехники. АО «Октябрьское» является официальным представителем «Ростсельмаша» в Тамбовской области.

Вопрос топлива для аграриев остаётся одним из приоритетных. В регионе продолжает действовать комплекс мер по стабилизации ситуации с поставками бензина. При организации работы АЗС предусмотрена приоритетная заправка сельскохозяйственной техники, задействованной в сезонных полевых работах. Обеспечение аграриев горюче-смазочными материалами находится на контроле правительства области.

Напомним, в июне Тамбовская область принимала III Межрегиональную агропромышленную выставку-форум «День Тамбовского поля — 2026». Тогда одним из генеральных партнёров мероприятия выступил «Ростсельмаш», а на площадке форума показывали современные образцы сельхозтехники и обсуждали цифровизацию АПК, отечественную селекцию и развитие агробизнеса.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Делегация Тамбовской области примет участие во Всероссийском дне поля

В Тамбовской области открылся форум «День Тамбовского поля – 2026»

В Тамбовской области обсудили поставки техники «Ростсельмаш» со скидками

В Тамбовской области продолжается обновление сельхозтехники

«Ростсельмаш» готовит к выпуску новый экспортный комбайн

Под Липецком построят полигон для испытаний сельхозтехники



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Тамбовской области обсудили миграционную ситуацию и адаптацию иностранцев

Вчера, 21:15
0
В правительстве Тамбовской области прошло заседание рабочей группы по вопросам укрепления гражданского единства. Его провёл заместитель главы региона Алексей Бибичев. Участники обсудили итоги миграционной ситуации за первое полугодие 2026 года. «Понимание текущего состояния ситуации в данной сфере

Тамбовская область обсудила с Ростсельмашем новые поставки сельхозтехники

Вчера, 14:00
0
Делегация Тамбовской области подвела итоги участия во Всероссийском дне поля — 2026, который проходил в Алтайском крае. Одним из ключевых событий деловой программы стали переговоры с компанией «Ростсельмаш». Тамбовскую делегацию возглавляла заместитель главы региона, министр сельского хозяйства

Семь человек погибли при атаке БПЛА на склад Wildberries в Котовске

18 июля 2026
0
В ночь на 18 июля беспилотники атаковали логистический центр Wildberries в Котовске. По данным властей Тамбовской области, погибли семь сотрудников, работавших в ночную смену. Ещё 25 человек пострадали. О происшествии утром сообщил глава региона Евгений Первышов. По его словам, система ПВО сбила

Тамбовская станция переливания крови после атаки на Котовск ищет доноров с первой и второй группами

18 июля 2026
0
Тамбовская областная станция переливания крови приглашает доноров с первой и второй группами крови. Сейчас особенно нужны доноры с группами I (0) Rh+, I (0) Rh− и II (A) Rh−. Сдать кровь можно в понедельник, 20 июля, с 8:00 до 12:00 по адресу: Тамбов, улица Бориса Васильева, 3. В

На тамбовских АЗС будут дежурить полицейские и волонтёры

17 июля 2026
0
В Тамбовской области с 20 июля вводится продажа бензина по системе «чёт-нечёт». Для контроля за соблюдением новых правил на автозаправочных станциях будут дежурить сотрудники органов внутренних дел и волонтёры. Областной Дом молодёжи уже начал приём заявок от добровольцев. На каждой АЗС планируют

В Мичуринске школьники встретились с ветераном Афганистана в музее Боевой славы

17 июля 2026
0
В музее Боевой славы в Мичуринске прошла встреча ветерана боевых действий в Афганистане, лётчика, подполковника, кавалера ордена Красной Звезды Виктора Воротникова с ребятами из лагеря «Олимпионик» МБОУ СОШ № 1. Для школьников провели экскурсию по музею. Ребята познакомились с экспонатами, среди

Центральный рынок обязали вернуть предпринимателю торговый павильон

17 июля 2026
0
ООО «Тамбовский Центральный рынок» обязали вернуть предпринимателю Михаилу Кривобокову торговый павильон № 112. Как сообщает деловое издание «Вердикт», спор дошёл до апелляционной инстанции, но суд подтвердил обязанность рынка освободить объект и выплатить задолженность. Речь идёт о павильоне

Жители Солдатской Духовки добиваются свободного доступа к пруду

17 июля 2026
0
В селе Солдатская Духовка продолжается конфликт вокруг местного пруда. По словам жителей и администрации Тамбовского муниципального округа, привычный доступ к водоёму оказался ограничен. Арендатор пруда установил шлагбаумы, которые перекрыли проезд к воде. После предписания о демонтаже ограждений

На трассе Тамбов — Шацк водитель сбил лося и скрылся

16 июля 2026
0
В Тамбовской области на трассе Тамбов — Шацк водитель скрылся с места ДТП после столкновения с диким животным. Авария произошла около трёх часов ночи 15 июля. По информации регионального министерства экологии, под колёса автомобиля попал лось. Водитель, причастный к происшествию, покинул место

В Тамбовской области бензин начнут продавать по системе «чёт-нечёт»

16 июля 2026
0
В Тамбовской области с 20 июля вводится временный порядок продажи бензина АИ-92 и АИ-95 по системе «чёт-нечёт». Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов. Новые правила будут действовать на всех автозаправочных станциях области. В чётные дни заправляться смогут автомобили, у которых первая

Евгений Первышов представил первый отчёт о работе правительства Тамбовской области

16 июля 2026
0
В Тамбовской областной Думе 15 июля прошло расширенное заседание, на котором глава региона Евгений Первышов представил отчёт о работе правительства области за 2025 год. Заседание началось с технического сбоя — в большом зале правительства отключилось электричество. Первышов вышел на сцену ещё в

С «РКС-Тамбов» взыскали 4,6 млн рублей за загрязнение ручья в Майском

16 июля 2026
0
Арбитражный суд удовлетворил иск прокуратуры Октябрьского района Тамбова и взыскал с ООО «РКС-Тамбов» более 4,6 млн рублей за ущерб, причинённый водному объекту. Деньги должны поступить в федеральный бюджет. Как сообщили в прокуратуре Тамбовской области, нарушение выявили во время проверки

Евгений Первышов предложил за десять лет увеличить бюджет Тамбовской области до 100 млрд рублей

15 июля 2026
0
В Тамбовской областной Думе прошло расширенное заседание, на котором глава региона Евгений Первышов представил ежегодный отчёт о работе правительства Тамбовской области в 2025 году. Это стало его первым таким выступлением после назначения на должность в 2025 году. Главной темой доклада стала

С подрядчика ремонта дорог в Строителе взыскали 859 тыс. рублей

15 июля 2026
0
Арбитражный суд Тамбовской области частично удовлетворил иск МБУ «Дирекция городских дорог» к ООО «Тамбовпромстрой», сообщает издание «Вердикт». С подрядчика взыскали 859,4 тыс. рублей неосновательного обогащения, а также проценты за пользование чужими средствами. Поводом для обращения в суд стала

Делегация Тамбовской области примет участие во Всероссийском дне поля

15 июля 2026
0
Делегация Тамбовской области примет участие во Всероссийском дне поля — 2026. Мероприятие пройдёт с 16 по 18 июля в Сибирском агропарке в Алтайском крае. Делегацию возглавит заместитель главы региона — министр сельского хозяйства Алёна Сытова. По данным делового издания «Вердикт», в состав вошли

Евгений Первышов заявил об износе коммунальных сетей в Тамбовской области до 80%

15 июля 2026
0
Коммунальные сети в Тамбовской области за последние десять лет достигли степени износа в 80%. Об этом губернатор Евгений Первышов сообщил во время отчёта перед областной Думой о работе регионального правительства в 2025 году. По словам главы региона, такая ситуация стала следствием концессионных

В Тамбовской области семь партий выдвинули кандидатов в облдуму

14 июля 2026
0
Избирательная комиссия Тамбовской области заверила списки кандидатов в депутаты региональной Думы восьмого созыва. В облизбиркоме сообщили, что период выдвижения кандидатов завершился. Областные списки представили семь партий: КПРФ, «Яблоко», «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия»,

Путепровод в Мичуринске готов на 11%

14 июля 2026
0
Строительство путепровода через железную дорогу в Мичуринске идёт по утверждённому графику. Сейчас техническая готовность объекта составляет 11%, сообщили в правительстве Тамбовской области. Новый путепровод длиной 271,4 метра соединит центр Мичуринска с микрорайоном Кочетовка и агротехнопарком

В отношении тамбовского ДСУ-2 ввели процедуру наблюдения

14 июля 2026
0
Арбитражный суд Тамбовской области ввёл процедуру наблюдения в отношении ЗАО «Дорожно-строительное управление № 2». Резолютивная и мотивировочная части судебного акта пока не опубликованы, поэтому детали процедуры пока не раскрываются. Инициатором банкротства в апреле 2026 года выступила

В Уварове продолжается капремонт корпуса лицея имени Данилова

14 июля 2026
0
В Уварове продолжается капитальный ремонт восьмого корпуса лицея имени А.И. Данилова. Ход работ проверили депутат Тамбовской областной Думы Алексей Кочетков, глава города Владислав Денисов и депутаты Уваровского городского Совета народных депутатов. Мониторинг прошёл в рамках реализации Народной

В Тамбове на фоне очередей за бензином начали продавать места у АЗС

13 июля 2026
0
В Тамбове на фоне очередей за бензином начали продавать места у автозаправочных станций. Эту тему 13 июля обсудили на планёрке у главы администрации города Максима Косенкова. По словам участников совещания, в очередях уже замечали автомобили с объявлениями о продаже места. Жёлтые наклейки с
Copyrights © 2001-2026
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика

© 2001-2026 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
1 мая, абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, заповедник, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, студенты, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги