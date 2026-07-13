В отношении тамбовского ДСУ-2 ввели процедуру наблюдения Комментариев: 0



Инициатором банкротства в апреле 2026 года выступила индивидуальный предприниматель Галина Туралина. Основанием стала задолженность ДСУ-2 в размере 3,4 млн рублей. Долг возник из договора субподряда на ремонт региональных дорог в Липецкой области и был взыскан судом в феврале 2026 года.



Сначала заявление оставляли без движения из-за процессуальных нарушений, однако в начале июня его приняли к производству. Позднее в дело вступило само ДСУ-2, заявившее собственные требования на сумму 1,5 млрд рублей. Также к числу кредиторов присоединилось московское ООО «Дельта», предъявившее задолженность в 14,5 млн рублей.



Фоном для банкротного дела остаётся уголовное преследование генерального директора ДСУ-2 Романа Зудина. Осенью 2025 года УФСБ по Тамбовской области возбудило в отношении него уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.



По версии следствия, при исполнении госконтракта на капитальный ремонт дороги в 2021−2022 годах он предоставлял заказчику недостоверные документы и завышал стоимость выполненных работ. Ущерб бюджету оценивается более чем в 200 млн рублей. В октябре 2025 года Ленинский районный суд Тамбова заключил предпринимателя под стражу.



ЗАО «ДСУ-2» зарегистрировано в 1992 году и занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Компания выступала поставщиком по 126 госконтрактам на общую сумму 23 млрд рублей. При этом один из крупных контрактов остаётся в стадии исполнения: ДСУ-2 должно содержать участки федеральных трасс в Тамбовской области за 895 млн рублей до 30 июня 2027 года. Арбитражный суд Тамбовской области ввёл процедуру наблюдения в отношении ЗАО «Дорожно-строительное управление № 2». Резолютивная и мотивировочная части судебного акта пока не опубликованы, поэтому детали процедуры пока не раскрываются.Инициатором банкротства в апреле 2026 года выступила индивидуальный предприниматель Галина Туралина. Основанием стала задолженность ДСУ-2 в размере 3,4 млн рублей. Долг возник из договора субподряда на ремонт региональных дорог в Липецкой области и был взыскан судом в феврале 2026 года.Сначала заявление оставляли без движения из-за процессуальных нарушений, однако в начале июня его приняли к производству. Позднее в дело вступило само ДСУ-2, заявившее собственные требования на сумму 1,5 млрд рублей. Также к числу кредиторов присоединилось московское ООО «Дельта», предъявившее задолженность в 14,5 млн рублей.Фоном для банкротного дела остаётся уголовное преследование генерального директора ДСУ-2 Романа Зудина. Осенью 2025 года УФСБ по Тамбовской области возбудило в отношении него уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.По версии следствия, при исполнении госконтракта на капитальный ремонт дороги в 2021−2022 годах он предоставлял заказчику недостоверные документы и завышал стоимость выполненных работ. Ущерб бюджету оценивается более чем в 200 млн рублей. В октябре 2025 года Ленинский районный суд Тамбова заключил предпринимателя под стражу.ЗАО «ДСУ-2» зарегистрировано в 1992 году и занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Компания выступала поставщиком по 126 госконтрактам на общую сумму 23 млрд рублей. При этом один из крупных контрактов остаётся в стадии исполнения: ДСУ-2 должно содержать участки федеральных трасс в Тамбовской области за 895 млн рублей до 30 июня 2027 года.



