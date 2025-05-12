Очередной иск о банкротстве: на компанию «Дормострой» вновь подан финансовый иск Комментариев: 0



Это уже третья попытка инициировать процедуру банкротства в отношении «Дормостроя» с начала текущего года. Ранее, в феврале, аналогичное заявление направляло ивановское ООО «Ремстрой-Т», указывавшее долг в размере 25,6 миллиона рублей, однако оно было отозвано. В марте текущего года сама Акопян уже обращалась в суд, но тогда её иск не приняли к рассмотрению из-за нарушений процессуальных норм.



Компания «Дормострой» уже давно находится в центре внимания правоохранительных органов. В мае 2024 года было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве при исполнении госконтракта на ремонт автодороги «Каспий» – Сукмановка – Жердевка. Сумма контракта составляла 804,4 млн рублей, однако, по данным следствия, несмотря на выполнение работ на сумму 432 миллиона, покрытие имело значительные дефекты, что стало основанием для проверки.



Позднее, в июле, прокуратура Пичаевского района выявила факт хищения 1 миллиона рублей при исполнении компанией работ по содержанию региональных автодорог. В обоих случаях возбужденные уголовные дела квалифицированы по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, наказание за которое может достигать 10 лет лишения свободы.



На момент публикации новое заявление Сусанны Акопян судом ещё не принято к производству. Тем временем ситуация вокруг компании продолжает обостряться на фоне множества претензий, не только финансового, но и уголовного характера. В Арбитражный суд Тамбовской области поступило новое заявление о признании несостоятельности (банкротства) ООО «Дормострой» — дорожной компании, принадлежащей предпринимателю Арарату Юзбашяну. С иском выступила индивидуальный предприниматель из Иванова Сусанна Акопян, требующая взыскать с организации 7,3 миллиона рублей задолженности.Это уже третья попытка инициировать процедуру банкротства в отношении «Дормостроя» с начала текущего года. Ранее, в феврале, аналогичное заявление направляло ивановское ООО «Ремстрой-Т», указывавшее долг в размере 25,6 миллиона рублей, однако оно было отозвано. В марте текущего года сама Акопян уже обращалась в суд, но тогда её иск не приняли к рассмотрению из-за нарушений процессуальных норм.Компания «Дормострой» уже давно находится в центре внимания правоохранительных органов. В мае 2024 года было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве при исполнении госконтракта на ремонт автодороги «Каспий» – Сукмановка – Жердевка. Сумма контракта составляла 804,4 млн рублей, однако, по данным следствия, несмотря на выполнение работ на сумму 432 миллиона, покрытие имело значительные дефекты, что стало основанием для проверки.Позднее, в июле, прокуратура Пичаевского района выявила факт хищения 1 миллиона рублей при исполнении компанией работ по содержанию региональных автодорог. В обоих случаях возбужденные уголовные дела квалифицированы по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, наказание за которое может достигать 10 лет лишения свободы.На момент публикации новое заявление Сусанны Акопян судом ещё не принято к производству. Тем временем ситуация вокруг компании продолжает обостряться на фоне множества претензий, не только финансового, но и уголовного характера.



