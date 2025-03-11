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В Тамбове управляющие компании стали фигурантами уголовных дел за долги перед «РКС-Тамбов»
Вчера, 12:30
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Три управляющие компании Тамбова оказались под следствием из-за задолженности перед ресурсоснабжающей организацией «РКС-Тамбов» на сумму более 10 млн рублей. В отношении ООО «Горсервис», ООО «Уютный дом» и ООО «Жилсервис-Плюс» возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По данным следствия, УК собирали с жильцов деньги за водоснабжение и водоотведение, но на счета поставщика услуги средства так и не поступали.
Отмечается, что «Уютный дом» ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей. В феврале 2024 года против компании уже было возбуждено уголовное дело за долги за газ в размере более 450 тысяч рублей. Тогда выяснилось, что собранные с жильцов деньги направлялись на другие цели, не связанные с обслуживанием домов.
Следственные органы продолжают разбираться в обстоятельствах дела. Виновным может грозить до 10 лет лишения свободы.
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