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Генеральный директор "Торгового дома “Транссервис” обвиняется в мошенничестве и легализации средств
Сегодня, 12:39
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Прокуратура Тамбовской области направила в суд уголовное дело против 51-летнего Павла Корчагина, генерального директора ООО «Торговый дом “Транссервис”». Ему предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (чч. 4, 7 ст. 159 УК РФ), растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По версии следствия, в 2022 году Корчагин похитил более 43 млн рублей у компании ООО «АСК-групп», обманув её владельца Алана Ходова при продаже битума. Также он присвоил 25 млн рублей у знакомого под предлогом урегулирования налоговых вопросов. Чтобы скрыть незаконное происхождение средств, Корчагин легализовал более 16 млн рублей через финансовые операции.
Ранее, в сентябре, прокуратура утвердила обвинительное заключение по другому делу, где Корчагин вместе с экс-директором ООО «Фирма “Транссервис”» Алексеем Кузнецовым обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму 280 млн рублей.
В июле 2024 года Павел Корчагин был признан банкротом по решению Арбитражного суда Москвы. Задолженность перед «Автоторгбанком» составила 408,8 млн рублей. В отношении ООО «Торговый дом “Транссервис”» также введена процедура наблюдения, связанная с делом о банкротстве. Рассмотрение отчёта временного управляющего назначено на 18 декабря 2024 года.
Прокуратура держит на контроле расследование и судебные разбирательства, связанные с деятельностью Корчагина.
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